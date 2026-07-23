Uzayın derinliklerinde görülmemiş kozmik patlama: Saatte 30 milyon kilometre hızla gaz mermileri fırlatıyor

Kozmosun derinliklerinde yıldızların evrim süreçlerini inceleyen astrofizikçiler, tıp ve temel bilimler kadar evrenin yapısını anlamada da çığır açacak tarihi bir keşfe imza attı. Warwick Üniversitesi astronomları tarafından yürütülen çalışmada, dünya bilim literatüründe şimdiye kadar doğrulanmış tek "helyum novası" olma özelliğini taşıyan V445 Puppis yıldız sistemi mercek altına alındı. Yaklaşık çeyrek asır önce gerçekleşen büyük patlamanın ardından etrafını saran yoğun toz bulutunun dağılmaya başlamasıyla, uzay zaman dokusunda daha önce eşi benzeri görülmemiş kozmik olgular gün yüzüne çıktı.

HİDROJENSİZ TEK NOVA: BEYAZ CÜCENİN SİNSİ MADDE HIRSIZLIĞI

Uzayda gerçekleşen standart novalar, nükleer yakıtını tüketmiş yoğun bir beyaz cücenin, ikili sistemdeki yoldaş yıldızından sürekli hidrojen gazı çalması ve bu gazın patlamayla tutuşması sonucu meydana geliyor. Ancak V445 Puppis sistemini benzersiz kılan temel unsur, yapısında neredeyse hiç hidrojen barındırmaması olarak öne çıkıyor.

İngiltere'de düzenlenen Kraliyet Astronomi Derneği Ulusal Astronomi Toplantısı'nda sunulan veriler, devasa beyaz cücenin yoldaşı olan bir helyum yıldızından aralıksız madde emmeye devam ettiğini kanıtladı. İki yıldızın birbirleri etrafındaki dönüş süresinin 3,7 gün olduğunu saptayan araştırmacılar, sistemdeki kütle aktarımının kozmik ölçekte çok nadir görülen bir helyum patlamasına yol açtığını belgeledi.

SAATTE 30 MİLYON KİLOMETRE HIZLA FIRLAYAN OKSİJEN MERMİLERİ

Patlama sonrası oluşan yapıyı inceleyen bilim insanları, yıldızın çevresine iki farklı yönde loblar halinde gaz saçtığını ve bu gazların içinde "mermi" olarak adlandırılan devasa yoğunlukta gaz kütleleri oluştuğunu tespit etti.

Araştırmayı yürüten ekibin lideri Dr. John Mills, oksijen bakımından son derece zengin olan bu gaz mermilerinin saatte 30 milyon kilometreyi aşan akılalmaz bir hızla uzay boşluğuna fırlatıldığını açıkladı. Gökbilim tarihinde ilk kez bir novada bu denli yüksek hıza ve oksijen yoğunluğuna sahip kütle çıkışları gözlemlenirken, mermilerin fırlatılma anının uzayda eş zamanlı olarak saptanan gizemli bir radyo parlamasıyla çakışması bilim dünyasında büyük heyecan yarattı.

JAMES WEBB TELESKOBU KOZMİK GİZEMİ ÇÖZMEK İÇİN DEVREDE

Yaklaşık 25 yıldır etrafını kaplayan yoğun toz tabakası nedeniyle detaylı incelenemeyen V445 Puppis, tozun çekilmesiyle birlikte astrofizikçiler için dev bir laboratuvara dönüştü. Süpernovaların gölgesinde kalan novaların evrenin kimyasal evriminde hayati role sahip olduğunu belirten uzmanlar, sistemdeki madde birikimini ve ışımaları analiz etmek için yeni gözlem programları başlattı.

Önümüzdeki dönemde James Webb Uzay Teleskobu (JWST) kullanılarak yıldızın toz tabakasının arkasındaki çekirdek yapısı kızılötesi dalga boyunda görüntülenecek. Aynı zamanda ultraviyole ve X-ışını teleskoplarıyla sürdürülecek takip gözlemleri, evrende yaşamın temeli olan ağır elementlerin ve oksijenin yıldızlararası ortama nasıl saçıldığını anlamada kritik bir eşiğin aşılmasını sağlayacak.