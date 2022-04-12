‘Aşina Yüzler – Anılar, İzlenimler 1’

12 Nisan 2022 Salı, 00:03

Ahmet Köklügiller, Toplumsal Dönüşüm Yayınları tarafından yayımlanan Aşina Yüzler - Anılar, İzlenimler adlı kitabının birinci cildinde tanıdığı ve tanıştığı usta şair, yazar, sanatçı ve bilim insanlarımızı anlatıyor, yaşantılarına tanık ediyor.

KARTAL TİBET

Yedek Subay Okulu, Ankara’dan Tuzla’ya yeni taşınmıştır. Yaşam koşulları tam oluşturulamamıştır. Mevsim kıştır. Başta ısınma sorunu vardır. Kapalı ortamda yapılan kuramsal derslerin dışında uygulama olarak araziye de çıkılmaktadır. Hava oldukça soğuktur. Arazide daha da soğuktur.

Bir arkadaşı, üşüdüğünü söyleyen arkadaşını, başkalarının görmemesi için kolundan tutup yakındaki bir çalının yanına çektikten sonra matarasını uzatıp bir yudum içince üşümesinin geçip ısınacağını söyler.

Gerçekten de biraz sonra arkadaşının üşümesi azalmıştır. Çünkü matarada kanyak vardır. Bir yudum içmesi için içinde kanyak olan matarasını uzatan, 1 Temmuz 2021’de yitirdiğimiz usta oyuncu, yönetmen Kartal Tibet’tir.

HASAN KIYAFET

1969’da Gomonis İmam adıyla bir roman yazmıştır. Yazmıştır ama başına gelmeyen de kalmamıştır. Kovuşturmaya uğramış, sürülmüş, gözaltına alınmış, hatta tutuklanıp, hapse atılmıştır. Arkadaşı, özgürlüğüne kavuştuğunda evine ziyarete gitmiştir.

O günlerde annesi köyden oğlunun yanına gelmiştir. Konuşma arasında oğluna komünist denildiğinden söz açılınca annesi, “Komünistlik eşitlik demektir, şu anda bu evde iki televizyon var, eğer komünist olsaydı birini köydeki evim için bana verirdi” demiştir.

Burada anılan, çok sayıda öykü, roman ve şiiri bulunan toplumcu, gerçekçi yazar / şairlerimizden Hasan Kıyafet’tir.

ÖMER ASIM AKSOY

Kurumun özel bir aracı yoktur. Kurultayda başkan ve genel yazmanı için bir binek arabası alınması önerilmiştir. Genel yazman, kurumun hemen önünde otobüs durağı olduğundan özel araca gereksinim olmadığını belirterek öneriye çıkmıştır.

Kurum, Atatürk’ün kurduğu Türk Dil Kurumu’dur. Kendisi için araç alınmasına karşı çıkan ise Ömer Asım Aksoy’dur (1899-1998). 12 Eylül 1980 darbesinden sonra Atatürk’ün vasiyeti çiğnenerek kurumun yasal konumu değiştirilerek başına getirilenler, limuzin denilen pahalı aracı almakta ve kullanmakta sakınca görmemiştir. Günümüz ise aracını yenileyemediğinDEN yakınan kamu görevlileri vardır.

HAŞİM NEZİHİ OKAY

Lisede bir öğretmen. Bir kız öğrencisinin elinde gördüğü şiirin güzelliğine hayran olur. Kimin şiiri olduğuna sorunca cezaevinde yatan birisi olduğu yanıtını alır. Öğrencinin babası, cezaevi müdürüdür. Şiiri okuması için babası vermiştir.

Öğretmen, ilk fırsatta soluğu cezaevi müdürünün yanında alır. Artık cezaevinde yazılan her şiir tez elden öğretmene ulaşır. Şiirin kaynağı Bursa Cezaevi, şairi Nâzım Hikmet, öğretmen de Bursa Lisesi Edebiyat öğretmeni Haşim Nezihi Okay’dır (1904-1998). ERDAL ÖZ

Bir zamanlar Ankara’nın Kızılay semtinde Sergi Kitabevi vardı. 1960’ların ikinci yarısı ve 1970’lerin ilk yılları. Sahibi, kitapları paket yapıp verirdi.

Paket kâğıdı, üzerinde Marx, Engels, Atatürk’ün ve daha birçok bilim insanı ve sanatçının sözlerini içeren kendi tasarımıydı. Bu kâğıt yüzünden tutuklandı, hüküm de giydi. Kitabevi de mühürlendi. Kitabevinin sahibi Erdal Öz’dür.

USTALAR GEÇİDİ!

Ahmet Köklügiller, Aşina Yüzler - Anılar, İzlenimler adlı kitabının (Toplumsal Dönüşüm Yayınları / 322 s.) kısa süre önce yayımlanan birinci cildinde kısa kısa eş dost toplantılarında birlikte olduğu, yaptığı işler gereği ya da o işlerin gerektirdiği ortamlarda tanıdığı şairlerimizi, yazarlarımızı, sanatçılarımızı ve bilim insanlarını anlatıyor.

Abecesel dizinde adı ‘a’ harfiyle başlayanların ilk sırasında ‘A.Kadir’, sonunda ‘Aziz Nesin’ , Can Yücel’le başlayan ‘C’ harflilerin sonunda Ceyhun Atuf Kansu var.

Siyasetçi ve yazar Samet Ağaoğlu’nun (1909-1982) da biri şair, biri öykücü, ötekileri politikacı olan yirmi iki kişiliği verdiği Aşina Yüzler (1965, 2011) adlı bir kitabı vardır. Ağaoğlu’nun kitabı siyasal ağırlıklıdır.

Ahmet Köklügiller’in Aşina Yüzler’i ise tersine şair, yazar, sanatçı ve bilim insanı ağırlıklıdır. Kamuoyunda daha çok siyasal kimlikleriyle tanınan Bülent Ecevit, Erdal İnönü, Zihni Anadol’a da siyasal değil, şair ve yazar kimliklerini öne çıkararak vermiştir.

Ahmet Köklügiller’in Aşina Yüzler’ini okuyanlar, yukarıda birkaçının adı geçen şairlerimizin, yazarlarımızın, sanatçılarımızın ve bilim insanlarımızın yaşantılarına tanıklık etmiş olacaktır. Kitabın kapağında birinci cilt olduğu belirtiliyor. Gecikmeden ikincisinin çıkması beklentisiyle...

İzmir Narlıdere Huzurevi’nde yaşamakta olan Ahmet Köklügiller’e sevgi ve saygılarımı sunuyorum.