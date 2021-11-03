Cyrano ile ütopik toplum düzeni!
Ay Devletleri ve İmparatorlukları'nın devamı niteliğindeki Güneş Devletleri ve İmparatorlukları'nda (Yapı Kredi Yayınları), kahramanımız bu kez Güneş'e yelken açar. Felsefi bilimkurgu denilebilecek bir anlatıyla bu eserinde de yaşadığı dönemin toplum düzenini eleştirmekten geri kalmayacaktır Savinien Cyrano de Bergerac.
‘GÜNEŞ DEVLETLERİ VE İMPARATORLUKLARI’
Savinien Cyrano de Bergerac (1619-1655) öncelikle Gassendi, Giordano Bruno ve Machiavelli'nin düşünceleriyle beslenmiş, bohem bir hayat peşinde olmuş, özgürlükçü bir kişiliktir.
Felsefeye meraklı Cyrano de Bergerac, kıvrak anlatım yeteneği ve engin hayal gücü sayesinde eserlerinde eleştirel düşüncelerini dile getirmeyi başarmış ve yaratıcı kişiliğiyle kendisinden hemen sonra İngiltere'de Swift, Fransa'da da Voltaire'in bayrağını devralacağı felsefi hikâye geleneğinin temellerini atmıştır.
Cyrano'nun dehasını en iyi ifade eden eserler, kuşkusuz Öteki Dünya / Ay Devletleri ve İmparatorlukları ile Güneş Devletleri ve İmparatorlukları olmuştur.
Ay Devletleri ve İmparatorlukları'nın devamı niteliğindeki Güneş Devletleri ve İmparatorlukları'nda, kahramanımız bu kez Güneş'e yelken açar. Felsefi bilimkurgu denilebilecek bir anlatıyla bu eserinde de yaşadığı dönemin toplum düzenini eleştirmekten geri kalmayacaktır Cyrano.
Güneş Devletleri ve İmparatorlukları / Savinien Cyrano de Bergerac / Çeviren Mustafa Emin Demirkan / Yapı Kredi Yayınları / 122 s.
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