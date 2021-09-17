Leylâ Erbil’den ‘Tuhaf Bir Kadın’
Leylâ Erbil’in önceleri bir öykü kitabı sanılmış romanı Tuhaf Bir Kadın’ı “bitirmemesi” önemlidir. Romanın Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından yayımlanan yeni baskısında yazar, okura, Mustafa Suphi’nin kaderiyle ilgili yeni kaynaklar ulaştırır.
Leylâ Erbil’in zihinsel özgürlüğü, en başta, yapıtlarının, alışıldık edebiyat türlerinin sınırlarını zorlama sonucunu doğurmuştur.
Genellikle öykücü ve romancı olarak tanınsa da, Erbil’in yaygın kabul gören bu edebi türlerle, onların klasik formlarıyla bir “sorunu” olduğu hemen her yapıtında fark edilir.
Kabaca “roman”, “öykü” diyebilsek de, türünü, yaslandığı geleneği ilk anda tam belirleyemediğimiz, birbirini yinelemeyen, kendine özgü yapıtlar ortaya çıkarmıştır.
Yine de, belli bir tanışıklıktan sonra, bilmediğimiz bir metni elimize geçse, onun Erbil’e ait olduğunu rahatlıkla anlarız.
Tuhaf Bir Kadın’ın önceleri bir öykü kitabı sanılmış olması bu bağlamda ilginçtir. Yazarın romanını “bitirmemesi” de önemlidir.
Romanın Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından yayımlanan yeni baskısında yazar, okura, Mustafa Suphi’nin kaderiyle ilgili yeni kaynaklar ulaştırır. Dikkat edilirse, tanımı gereği bitmiş, yazarından kopmuş, okura fırlatılıp orada kalakalmış bir edebi türde, romanda yapılmaktadır bu güncelleme…
Tuhaf Bir Zaman / Leylâ Erbil / Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları / 176 s.
Video Haberler
- Erdoğan'ın görüntülerini izletti
- 35 yolcusu bulunan otobüste can pazarı!
- Aşiret düğününde şaşkına çeviren görüntü!
- İmamoğlu’ndan öğrenci yurtları hamlesi!
- 'Çözmezsem siyaseti bırakacağım'
- Futbol topuyla oynayan ayılar büyük ilgi gördü
- Ataşehir’de motosikletlinin tek teker terörü kamerada
- Sopalarla birbirlerine acımasızca vurdular
- Uçansu ve Alara Çayı müjdesi; 3 HES iptal edildi
- “Çalışmam lazım” diyerek ambulanstan inmeye çalıştı
En Çok Okunan Haberler
- Önce istismar, sonra Diriliş Ertuğrul
- İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay!
- Türkiye’yi sarsacak satırlar!
- 'Bu kadarını beklemiyordum'
- Hem sen bunun farkındasın hem de polis farkında
- İki yolcu, uçakta cinsel ilişkiye girdi
- Mahkemeden TOGG hakkında karar
- Bahçeli, AKP içindeki hamleyi ‘gördü’
- İmamoğlu’ndan öğrenci yurtları hamlesi!
- Banka kredilerinde yeni dönem