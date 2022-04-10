Tülin Tankut: ‘Büyümek travmatik bir süreç!’

10 Nisan 2022 Pazar, 00:02

‘ÇOCUKLAR ÇOCUKLUKLARINI DEĞİL, YETİŞKİN SORUNLARINI YAŞIYORLAR!’

- Yeni kitabınız Çocuk İnadı’nda (Yeni Ülke Yayınevi) yer ve tarih belirtilmiyor ama ayrıntılardan belli ki öykü, doğuda kıraç bir köyde, yetmişli yıllarda geçiyor. Altınbaş, Keke ve Yeter, romanın ana figürü üç çocuk. Bildiğim kadarıyla kırsal bir bölgeyi konu ettiğiniz ilk kitabınız bu. Neden bu konuyu seçtiniz?

Eğer çocuklar çocukluklarını yaşayamıyor, yetişkin sorunlarını yaşıyorlarsa yazar bunu görmezden gelemez. Günümüzde çocuk ucuz iş gücü olarak kullanılıyor, yaşamını sürdürebilmesi için ihtiyaçları karşılanmıyor, şiddete ve istismara maruz kalıyor, suç bile işleyebiliyor...

Dolayısıyla küresel yoksulluğun, çocuklar üzerindeki feodal yoksulluğu aratmayan yıkıcılığı etkiledi beni. Kentli çocuk kırsaldakine, kentteki yoksul çocuğa göre daha avantajlı eğitim, sağlık, spor, kültür vb. hizmetlerden yararlanabiliyor. Ama onlarda da başka sorunlar ortaya çıkıyor. Teknoloji bağımlılığı, doğal ortamdan uzak yaşama gibi...

- Sorun odaklı çocuk kitaplarının yazarları didaktik olma eleştirisiyle karşılaşırlar. Bu konuda sizin düşünceniz nedir?

Kitaptaki bilgi, yazınsal biçimde işlenmemişse çocuğu edebiyattan soğutur. Çocuk İnadı da okura bir şeyleri öğretmeye, dikte etmeye kalkışmıyor; ama okur isterse kitaptaki bilgilerden yararlanabilir. Örneğin, “Tonguç Baba”nın kim olduğunu merak edebilir.

‘GÜNÜMÜZDE ÇOCUKLAR İNTERNET ORTAMINI DAHA GÜVENLİ BULUYOR’

- Çocuk İnadı çarpıcı bir kitap adı. Kapak resmi de öyle; anlatılan öyküye ilişkin ipuçları veriyor. Örneğin kundak, insanın doğmasıyla başlayan varoluş sancılarına gönderme olsa gerek. Doğduktan sonra insan yavrusu güvenlik kaygısı yaşıyor. Bu anlamda çocuklar arasında bir fark yok. Bunu mu anlamalıyız yaklaşımınızdan?

Kapak tasarımı içime sindi; genç bir yetenek, Aysu Bekar yaptı. Sorunuza gelince: Henüz çocuk yetiştirmenin ideal bir yöntemi bulunmuş değil.

Ebeveyn, bakıcı, öğretmen vb. yetişkin, çocuktan kafasındaki kalıplarla uyumlu davranışlar, bunun da ötesinde kayıtsız şartsız itaat bekler ki işi kolaylaşsın. Dolayısıyla “büyümek” travmatik bir süreç.

Kitabımızın karakterlerinden Altınbaş da zihnini hiç boş bırakmayan, gerçekliğin farklı boyutlarını keşfedebilmek için annesine sorular soran bir çocuk.

Gerçek dünyayla hayal dünyası arasında bölünmüşlüğü yaşadığından, annenin yaşama akılcı bakışı çocuğun hayal dünyasına girmesini engelliyor.

Çocuğun içe dönüklüğünde bu iletişim eksikliği de rol oynuyor. O da onaylanmayacağı kaygısıyla annesine açıklama yapmak zorunda kalmak istemiyor.

Günümüzde kentli çocuk da odasına kapanıyor. Kentteki olası olumsuzları düşünecek olursak, belki de gerçek yaşamda güvende hissetmediği için internet ortamını daha güvenli buluyor. Ya da hayallerini sadece internet ortamında gerçekleştirdiğini düşünüyor.

- “Çocuklar yetişkinleri kendi dünyalarına sokmak istemiyorlar” diyorsunuz. Peki, sizin bir yazar olarak ebeveynlerden beklentiniz nedir?

Kitaptan örnek vereyim: Altınbaş’ın annesinin tutumu bana doğru gibi geliyor. Çocukla inatlaşmıyor; “benim dediğim olacak” tavrı yok. En önemlisi davranışlarının tutarlılığı. Çocuk karşısındakine güvenmek için ondan tutarlılık bekler. “Döver de sever de” yaklaşımı yanlış, yalnızca ebeveyn için değil, okul çevresi, sosyal çevre için de geçerli bu...

‘ÖYKÜDEKİ ÇOCUKLARIN ORTAK ÖZELLİĞİ, KENDİNE AİT BİR DÜNYA KURMA İSTEĞİ’

- Öyküdeki çocuk figürlerine gelirsek: Okura rol model bulmakta zorlanıyor musunuz? Örneğin Altınbaş özdeşim kurulması kolay bir çocuk tipi değil. Yeter, toplumdaki kadın algısı yüzünden kadınlıktan ürker hale gelmiş. Keke resim yaparak meramını anlatmaya çabalıyor…

Kendine ait bir dünya kurma isteği, üçünün ortak özelliği. Hiç okula gitmemişler. Ancak imgelem gücünün bilisizliğin aşılmasında oynadığı role burada bir kez daha tanık oluyoruz. Köydeki yaşam koşulları, çocukların hayallerini gerçekleştirmelerine izin vermiyor. Ama hayalleri çocuklara güç kazandırıyor.

Değerli ressam Devrim Erbil’in, “Kültürel genler yüzünden halkımızın sanata karşı yeteneği olağanüstüdür” dediğini anımsarım. Değerli tiyatro yazarımız Haldun Taner’in şu sözleri de köydeki çocukların sahip oldukları yeteneklerin heba olması olasılığı için söylenmiştir sanki: “Boşa akan bir pınar gibi...”

Sorun şu ki çocuklarımız, yeteneklerini ortaya çıkaracak bir eğitim alamıyorlar.

‘ÇEVRİM İÇİ ÇOCUKLARI ŞAŞIRTMAK KOLAY DEĞİL!’

- Tonguç Baba’yı anarak bunun çözümlenebilecek bir sorun olduğunu okura sezdiriyorsunuz. Sizce günümüzde çocuk ve gençlik edebiyatı yazarları ne gibi zorluklarla karşılaşıyorlar?

Çocuk kitaplarını, teknolojik yenilikleri kullanan çocukla buluşturmak giderek zorlaşıyor. Artık eskisinden farklı bir okur kitlesi var.

İletişim bilimciler, ‘çevrim içi çocuğun’ dikkatinin eskiye oranla daha çabuk dağıldığına dikkat çekiyorlar. Oysa kitap, sindire sindire okunmayı gerektirir. En büyük zorluk bu.

Öte yandan çocuk okuru heyecanlandırmak, şaşırtmak da kolay değil; çizgi film, dizi, dijital oyunlar, akla hayale gelmeyecek görüntülerle izleyenleri büyülüyor.