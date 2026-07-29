YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap! Sayı 1902! / 30 Temmuz 2026

Merhaba,

Öner Yağcı’nın kaleminden ölümsüz tarihçimiz Prof. Dr. Halil İnalcık (1916 / 2016) ve Ferda Fidan’ın kaleminden ölümsüz klasiği “Moby Dick” ile Herman Melville (1819 / 1891) kapağımızda.

Toplumsal tarih anlayışıyla kuruluşundan başlayarak Osmanlı’nın tüm dönemlerini inceleyen, Cumhuriyetin kuruluş değerlerine sımsıkı bağlı usta tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık, 1930’larda devrimlerin izleyicisi olarak Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nin ilk öğrencilerindendir.

Vidin’de ağalarla Bulgar köylüsü arasındaki sosyal sorunlar temelindeki (Tanzimat ve Bulgar Meselesi / TTK, 1943; Kronik, 2018) ve Kırım Hanlığı ile ilgili doktora ve doçentlik tezinden sonra 1952’de profesör olur: Kırım Hanlığı Tarihi Üzerine Araştırmalar (İş Kültür).

Tarihi idealize etmeyen Annales Okulu’nun bakışını benimseyerek araştırma alanını tarihteki toplumsal çatışmalar, toplumsal sorunlar, halk kültürü, halkın yaşam koşulları olarak belirler: “Sosyal tarihçiyim, ekonomi tarihçisiyim.”

En büyük Osmanlı tarihçisi ve Türk tarih yazımında bir milattır. Dünyada Osmanlı tarihinin kabul görmesini sağlar. Osmanlı tarihi konusundaki birçok yanlışı düzeltir, tarihin bilinmeyen gerçeklerini ulaşılması zor belgeleri açığa çıkarır.

Yapıtlarında Mustafa Kemal’in Anadolu’ya geçişiyle başlayan sürecin Türk Kurtuluş Savaşı’nın odağını oluşturduğunu, milli iradenin egemen kılınmasını ve süreçteki Atatürk’ün etkin liderliğini de ortaya koyar: “Atatürkçülük, yüz elli yıllık bir tarihi gelişimin son ve radikal ifadesiydi.”

Prof. Dr. Halil İnalcık’ı kendi sözleriyle, sonsuz saygıyla anıyoruz:

“Belgede size verilen işaretler çok az olduğundan; hayal, tasavvur önemlidir. Tarihçi yaratıcı şair ve edipleri okumalı. Bu dünyadan giderken en çok neye hayıflanacağım biliyor musunuz? O büyük şaheserleri okuyamadan gözlerimi kapayacağıma... Tüm peygamberleri, Budda’yı, Kant’ı, Shakespeare’i, Dante’yi, Fuzuli’yi ve Dostoyevski’nin bütün romanlarını okumak isterdim. Ömür o kadar kısa ki.” Öner Yağcı’nın yazısı...

Herman Melville’in bugün bütün dünyada ölümsüz bir yapıt olarak tanınmasına karşın, 1851’de yayımlandığında hiç ilgi görmeyen uzun soluklu romanıdır Moby Dick. Görünüşte mistik hatta metafizik bir atmosferde geçen kıyametvari bir deniz yolculuğunu anlatır.

Kozmopolit, evrensel yapısıyla da 19. yüzyıl Amerikan edebiyatının en önemli romanlarından biri kabul edilen Moby Dick’te anlatılan olaylar okyanusları ve sınırları aşan kıtalararası bir yolculuktur. Mürettebat ise dünyanın dört bir ucundan, çeşitli etnik, coğrafi ve dinsel ufuklardan gelen denizcilerdir:

Kibrine ve beyaz balinaya olan nefretine yenik, kötülük timsali bir adam, haysiyetli bir azgın ve müthiş Kaptan Ahab! Amerikalı anlatıcı Ismail, Pasifikler’de minik bir adadan gelen, bedeni baştan aşağı dövmelerle kaplı, görünüşte vahşi ama gerçekte asil ruhlu bir zıpkın ustası olan Queequeg, Tashtego adlı bir Kızılderili, Daggoo adlı bir Afrikalı, Hintli Fedallah...

Moby Dick bir deniz macerasının öyküsü gibi gözükse de Melville’in hayranlıkla okuyup titizlikle incelediği Shakespeare’in yapıtlarından esinlendiği tiyatro sahneleri, monologlar, vaazlar, coğrafi ve bilimsel bölümler, sözlük tanımları, garip rüyalar, şiirsel düşünceler, iki yüz sayfaya yakın setolojik (balina bilimiyle ilgili) bilgiler içeren, adeta zamanının ötesinde postmodern bir romandır.

Kaptan Ahab’ın takıntılı arayışıyla, insanlığın ezelden beri boğuştuğu metafizik sorunları masaya yatırırken kötülüğün sebebi, Tanrı’nın varlığı ve kader kavramı konusunda düşüncelere sevk eder.

Derinliklerini hiçbir zaman keşfedemeyeceği okyanuslar misali, ne yaparsa yapsın insanın hiçbir zaman anlayamayacağı bir evren karşısındaki çaresizliğinin gizemli romanıdır. Her şeyin geçici olduğunu, bütün hırslarımızın hep boşa çıkacağını gösteren trajik bir serüvendir. Ferda Fidan’ın yazısı...

- Mahir Baş (Merdan Yanardağ / Silivri ve Direniş Yazıları / Kırmızı Kedi),

- Dr. Coşkun Soysal (Mustafa Türkeş / Kemalist Devrim - Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne Geçişte Reformlar ve Devrim (1839-1939) / İmge),

- Ali Kaan Cerit (Selim Erdoğan / İstiklâlin Kumandanları 2: Kâzım Karabekir’den Fahrettin Altay’a / Kronik),

- Feridun Andaç (“Sürgün zamanların tanıklığında: Velibor Çoliç!” / Sürgün Rehberi: Sürgünde Hayatta Kalmak İçin Otuz Beş Ders, Çev. Suat Başar Çağlan, Livera / Bosnalılar: İnsanlar, Kentler ve Dikenli Teller, Çev. Esin Talû-Çelikkan, YKY / Hıdırellez, Çev. Suat Başar Çağlan, Livera),

- Ahmet Antmen (Carol J. Adams / Burger / Çev. Zerin Dirihan / Ayrıntı),

- Necdet Neydim (“Zor bir konuyu mizahi bir dille anlatmak: ‘Zorbalık’” / Rıfat Batur, Zorbalık, iki cilt, Epsilon),

- Y. Bekir Yurdakul (“Sabır, saygı ve güven” / Angelo Petrosino / Merhaba Öğretmenim, Merhaba Çocuklar / Çev. Eren Cendey / Can Çocuk),

- Vitrindekiler, kısa tanıtımlar, Emek Yurdakul’un hazırladığı Güncel ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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