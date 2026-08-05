YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap! Sayı 1903! / 6 Ağustos 2026

Merhaba,

Öner Yağcı’nın kaleminden, ismi Köy Enstitüleriyle özdeşleşen ölümsüz Cumhuriyet devrimcisi İsmail Hakkı Tonguç (1893 / 1960) ve şiirlerini yurduyla dolduran yurtsever şair, yiğit Türkmen delikanlısı Abdülkadir Bulut (1943 / 1985) anılarına sonsuz saygıyla kapağımızda.

Cumhuriyetin devrimci atılımlarının büyük adımlarından Köy Enstitüleri, kendi bağrından çıkan insanların yazdıkları yüzlerce kitapla ve ömür boyu sürdürdükleri savaşımın yanı sıra duyarlı aydınların çabasıyla da dünden bugüne taşınan bir gerçek ve onur duyulacak bir aydınlık anıtıdır.

Yüzyıllar boyu kaderine terk edilmiş insanın bilimin yol göstericiliğinde çağdaşlaşması mücadelesinin görkemli bir adımıdır. Eğitim yoluyla aklı özgür bilinçli ve becerikli insan yetiştirmek, el-akıl birliğiyle üretim için eğitim demektir.

Kendine güvenmek, yurtseverlik, yurttaşlık ve örgütlü yaşama bilinci, kararlılık, dayanışma, doğa sevgisi, umut, bilim, sanat, halk kültürü, spor, gençlik, kadın erkek eşitliği, korkuyu yenme olan gerçekçiliğin yarattığı bir destandır.

“Tonguç Baba” diye kucaklanan ölümsüz Cumhuriyet devrimcimizin önderliği; yalnızca bir eğitim uygulamasını gerçekleştirmekle değil kuramsal olarak bu sistemi anlatan, uygulayıcılara yol gösteren önermelerini içeren yüzlerce mektup, dergilerde yayımlanan makale ve sayısı yirmiyi bulan kitabıyla da pekiştirilen bir önderliktir.

İsmail Hakkı Tonguç’u saygı, şükran ve özlemle anıyoruz.

“Toprağa tohum atar gibi/ Dağın dibine maden kazmasını vurur gibi” şiir yazan bir şair, yiğit Türkmen delikanlısıydı Abdülkadir Bulut (1943 / 1985). Tarihten, kırsal, göçer ve sözlü kültürden, gündelik yaşamdan yola çıkarak devrimci bir öze, devrimci bir öfkeyle varmak isteyen lirik şiirlerdi yazdığı.

“Abdülkadir Bulut, her şeyi bir türkü kıvamında, bir türkü tadın da eritiyor. Yerel görünümlere, durumlara dayanıyor. Ordan soylu imgeler yaratıyor. Kasabalı bir Lorca. Her şiirinde bir şiir var” diye değerlendirdi Cemal Süreya.

Bulut’un şiirlerinin yapmacıksız, yaşamdan, doğadan, gerçek insan ilişkilerinden çıkarılmış özgün benzetmelerle dolu olduğunu yazdı Ataol Behramoğlu.

Sennur Sezer’in “buğday renkli şiirlerin şairi” dediği Abdülkadir Bulut’un sesiyle, sözüyle, şiirsel tavrıyla; şiirinin biçim, içerik ve tınısıyla yüzde yüz yerli şairimiz olduğunu söyledi Özdemir İnce.

“Kavganın yıkılmaz inancı”nın diri bir şairiydi. Yaşamı yerelleştirerek yazmanın ustasıydı. Yurdumuzun şiir defterinde, çocuklarımızın ayak seslerinde yaşayan, doğup büyüdüğü toprağın sesini şiire taşıyan, arkadaşlığın, insan, yurt ve doğa sevgisinin şiirini yazan Abdülkadir Bulut’u Metin Demirtaş’ın dizeleriyle anıyoruz:

“Arkadaşlarla Abdülkadir’i anıyorduk ki;/ Birden ortalığı kekik ve nane kokusu sardı./ Yahu arkadaşlar hele bir bakın/ şiirleriyle sokaktan Abdülkadir geçiyor olmasın...” “Kim yazacak şimdi Anamurlu çiçeğin şiirini?”

- Ayşe Kudret (Ölümsüz anılar eşliğinde bir usta, ‘baba’ yazar Cevdet Kudret!)

- Abdullah Ezik (Cem Kozlu / Sandima Tableti / Remzi Kitabevi /2026)

- Ayça Ceylan (Helen Lewis / Deha Denen Mit: İsyancıların, Canavarların ve Kural Tanımazların Tehlikeli Cazibesi / Çeviren: Ali Karatay / Yapı Kredi),

- M. Sadık Aslankara (“Melodramdan romana: ‘Yanılsamalar’...” / Gül Gülsün Yıldız, Yanılsamalar, h20),

- Ahmet Antmen (Ne Tanrı Ne Efendi - Anarşizm Antolojisi / Derleyen: Daniel Guérin / Çeviren: Fuat Orçun / Ayrıntı),

- Enes Dalgıç (Zuhal Baltaş, Acar Baltaş / Bedenin Dili - İletişim Becerilerinizin Anahtarı, Sessiz Diliniz / Kronik),

- Y. Bekir Yurdakul (“İyi günde kötü günde...” / Peter Jarvis / Ayı ile Kuş-Piknik ve Diğer Öyküler / Ayı ile Kuş- Yıldızlar ve Diğer Öyküler / Ayı ile Kuş-Dev Macera ve Diğer Öyküler / Çeviren: Ebru Koç Bal / İthaki Çocuk),

- Vitrindekiler, kısa tanıtımlar, Emek Yurdakul’un hazırladığı Güncel ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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