YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap! Sayı 1906! / 3 Eylül 2026

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde 40 yıldan fazla görev yapan, 1952’de Cumhuriyet’te yazmaya başladığı yüzlerce makalesiyle, 20 farklı dile çevrilen ve sayısı 150’yi geçen kitaplarıyla uluslararası ilişkiler alanında ülkemizin önde gelen bilim insanı Prof. Dr. Türkkaya Ataöv (d. 1932) kapağımızda.

Dünyada ve ülkemizde 68 başkaldırısının yaşandığı koşullarda yayımlanan Amerikan Belgeleriyle Amerikan Emperyalizminin Doğuşu (1968) adlı yapıtıyla geniş kitlelerce tanınmaya başladı Prof. Dr. Ataöv.

İlhan Selçuk’un “Milli bilincin kör gözünü açmak için keskin bir operatör neşteri” olarak değerlendirdiği bu kitap için Aziz Nesin “Yalnız Türkiye değil, dünya için orijinal bir araştırma” diye yazdı.

Refik Erduran’ın “kafa şutu” olarak nitelediği yapıt, Amerikan emperyalizminin yalnız doğuşunu anlatıyordu ve yıllar sonra gelişimini de ekleyerek ve genişleterek Amerikan Emperyalizmi / Doğuşu ve Gelişimi adıyla yeniden yayımlandı.

Filistin konusu üzerine Amerika’da, Avrupa’da, ayrıca Birleşmiş Milletler’e bağlı örgütlerce de yayımlanan birçok kitaba imza atan, dünyada Türk-Ermeni ilişkileri üzerine en fazla yayına sahip yazar olan Prof. Dr. Ataöv, iki Paris davası, dört Avrupa Parlamentosu ile otuz üç Birleşmiş Milletler oturumuna konunun uzmanı olarak katıldı.

1984’te Fransa’daki Orly Davası’nda “Onur Tanıklığı” yaptı. Ermeni sorununun baş sorumlusunun ırkçı emperyalizm olduğunu belirtti. Ermeni sorunundaki ABD ve Fransız meclislerinin kararlarının emperyalizmin suçunu gizlemek için olduğunu vurguladı.

Eşref Üren, Fikret Mualla, Ufkun Ötesini Gören Kadın Prof. Dr. Aysel Ekşi gibi yaşamöykülerine de imza atan Prof. Dr. Ataöv, Nâzım Hikmet’in Hasreti’nde, en yakın dostlarının tanıklıklarıyla Nâzım Hikmet’in son yıllarını inceledi.

Kısa süre önce yayımlanan Anıların Güzelleri’nde, çocukluk günlerinden başlayarak eğitim yıllarından akademik yaşama, sanatla kurduğu bağdan siyasal ve entelektüel mücadelelerine yaşamını kişiler, şehirler ve olaylar üzerinden aktardı.

Kitapta yer alan Afrika’dan Avrupa’ya, Sovyetler’den Amerika’ya uzanan yolculuklarındaki gözlemleriyle çok yönlü bir entelektüelin çağımıza tanıklığını sundu.

“Silahsızlanma, ayrımcılık, küreselleşme, milliyetçilik, İkinci Dünya Savaşı, kapitalizm, çevre” konularında daha birçok kitaba imza atan Prof. Dr. Ataöv, Federasyon / Başkanlık / Yarı başkanlık’ta konuyu ayrıntılarıyla inceleyerek “Uyan, Türkiye!” mesajı verdi.

Yaşamı boyunca yurtsever bir duruş sergileyen ve tüm yapıtlarında hem Türkiye hem üçüncü dünya için çözümün Atatürk’ün emperyalizm karşıtı direnişinde ve devrimciliğinde olduğunu savunan Prof. Dr. Türkkaya Ataöv’e saygılarımızı sunuyor ve esenlikler diliyoruz. Öner Yağcı’nın yazısı...

- Dr. Mehmet Alev Coşkun (Doç. Dr. Ayşe Asker, Askeri Darbeye Doğru: Demokrat Parti’nin Tahkikat Komisyonu Girişimi, İmge / Prof. Dr. Zehra Aslan, Türkiye’nin Siyasi Tarihi: Çok Partili Dönemin Başlangıcından 27 Mayıs 1960’a, İmge),

- Orhan Deniz (Merdan Yanardağ / İsyanın ve Felsefenin Diyalektiği: Devrimci Bir Çıkış için Sosyolojik ve Siyasal Etütler / Kırmızı Kedi),

- Rıdvan Dansuk (Gültekin Emre / Yaralı Gümüş / Alakarga Sanat),

- Kaan Eroğuz (H. Hande Orhon Özdağ / İran Rejimini Anlamak - Kaf Dağının Ardı / İmge),

- Duygu Aydemir (Pierre Sorlin / İtalyan Ulusal Sineması / Çeviren: Deniz Arslan / VBKY),

- Deniz Yazar (Robert Schild / Burgazada Üçlemesi: Canlı Bir Etnografik Müze: Burgazadası, Burgazadalı Olmak, Bir Ayrıcalıktır; Adalılar, ‘İkonlar’ ve Mekânlar / Adalı),

- Y. Bekir Yurdakul (“Yapay zekâ nereye kadar?” / Jasmine Warga / Mars’a Seyahat / Jasmine Warga / Çeviren: Şiirsel Taş / Domingo),

- Vitrindekiler, kısa tanıtımlar, Emek Yurdakul’un hazırladığı Güncel ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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