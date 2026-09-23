YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap! Sayı 1910! / 24 Eylül 2026

Merhaba,

Halkbilimi alanında Pertev Naili Boratav’ın ardılı ve ekolünün sürdürücüsü, “Sözlü Halk Anlatılarının Mesaj-İndeksi”ni ilk kez hazırlayarak halkbilimi literatürüne “Helimoğlu Yavuz Mesaj İndeks” olarak geçiren; İlhan Er’in yayına hazırladığı, bir bilim insanının 50 yıllık bilim ve yazın yolculuğu, halkbilimine ve edebiyat sanat dünyasının belleğine tutulmuş bir ayna niteliğindeki; “Yasak-ayıp-günah üçgeni’ni aşarak hiçbir baskıya boyun eğmeden, aydınlık yürekleriyle geleceğe doğru, onurla ve umutla yürüyenlere...” ithafıyla yayımlanan 908 sayfalık anıt kitabı Konuştum ve Ruhumu Kurtardım (Akademisyen Yayınevi) ile Prof. Dr. Muhsine Helimoğlu Yavuz kapağımızda.

Kitabında, haklı aydın tepkisini gösterdiği, yakın tarihimizde kendisinin de aralarında bulunduğu aydınlara reva görülmüş pek çok haksızlığı da hem kendisinin hem de onların değerlendirmeleriyle sunuyor Yavuz.

YÖK eliyle 1987’de Diyarbakır’dan Edirne’ye sürgün edilmesini okuyoruz derken...

Yalnız sürgünde değil, hakkında açılan her soruşturmada, sorgulama ve yargılamada, kendi açtığı karşı davalardaki duruşmalarda ve elbette sürgününde farklı görüşlerden destek veren; İlhan Selçuk, Uğur Mumcu, Mustafa Ekmekçi başta olmak üzere gerçek yurtsever birçok aydın, yazar, gazeteci, akademisyen, bürokrat, askerleri okuyoruz sonra...:

“Bu destekler sayesindedir ki o zor zamanlardan, o ‘dar kapılardan’ olabildiğince az hasarla geçip ‘kim vurduya’ gitmeden (ki bunun için siyasal ortam çok uygundu) kısa sürede sürgünden geri dönebildim. Hem de elimde ‘bir demet Edirne Efsanesi’yle ve de şöyle bir dipnot düşerek:

Özel ulakla (!) elime tutuşturulan sürgün fermanında korkunç bir ifade vardı; ‘yönetmeliklere uymamak ve ıslah olmak üzre’.

Aman Allah’ım. Ne faşizan ne vahşi bir ifade. Bir akademisyeni, bir bilim insanını ıslah etmek...

Buradan dosta-düşmana bir kere daha ilan ediyorum ki, aklımın yatmadığı yasaklara, ayıplara, günahlara UYMADIM / UYMAYACAĞIM ve de ISLAH OLMADIM / OLMAYACAĞIM. NOKTA.” Gamze Akdemir’in söyleşisi...

- Necdet Neydim (Prof. Dr. Üstün Dökmen / Don Kişot Anne Babalar ve Toplumlar / Remzi),

- Feridun Andaç (“Roberto Calasso’dan yayıncılık dersleri!” / Roberto Calasso, Editöre Not, Çeviren: Esma Fethiye Güçlü, Ketebe),

- Faik Çelik (Enis Batur / Yazı-Hane (üstiçbükeyler) / Oblomov),

- Gültekin Emre (“Taşradan dünyaya açılan usta!” / Tarjei Vesaas, 61 Şiir - Doldururuz En Geniş Geceleri, Çeviren: Orhan Tekelioğlu, Yapı Kredi),

- Y. Bekir Yurdakul (“Bir polisiyeden daha fazlası!” / Ömer Açık, Arıları Kaçırmak, Günışığı),

- Dolu dolu Vitrindekiler, kısa tanıtımlar, Emek Yurdakul’un hazırladığı Güncel ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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