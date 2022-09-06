Coviç-19: Çin sprey aşıya onay veren ilk ülke oldu
Çin, bir spreyle solunan Covid-19 aşısına onay veren ilk ülke oldu. CanSino şirketi tarafından hazırlanan aşının içeriği, enjektörle yapılan aşıların içeriğine benziyor.
Çin, bir spreyle solunan Covid-19 aşısına onay veren ilk ülke oldu.
CanSino şirketi tarafından hazırlanan aşının içeriği, enjektörle yapılan aşıların içeriğine benziyor.
Sprey, zararsız bir adenovirüsün içinde koronavirüsün genetik kodunun bir kısmını insan vücuduna aktarıyor.
Convidecia Air adı verilen aşı, bir su buharı olarak nefesle çekiliyor.
Araştırmalar aşının iyi bir koruma sağladığını gösteriyor.
ABD, İngiltere ve Türkiye’de de benzer aşılar üzerinde çalışmalar yürütülüyor.
Bilim insanları Covid-19 genellikle vücuda üst solunum yollarından girdiği için bu bölgeden yapılan aşının ek bir koruma sağlayabileceği görüşünde.
Öte yandan aşı Çin’de tek başına kullanılması için değil, hatırlatma dozu olarak kullanılmak üzere onay aldı.
Çok sayıda ülke sonbahar öncesinde yeni hatırlatma dozları yapılması için randevular açmış durumda.
Uzmanlar sonbaharda hem grip hem de koronavirüsün yayılımının artabileceği uyarısında bulunuyor.
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