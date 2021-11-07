Covid-19 hastası "verilen ilaçların tarihinin geçtiğini" iddia etti
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, Covid-19 tanısı konulan bir yurttaş; kendisine verilen ilaçların son kullanma tarihini gösterir etiketi sökünce altından çıkan eski etiketin, ilacın son kullanma tarihini 29 Temmuz 2021 olarak gösterdiğini iddia etti.
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Covid-19 tanısı konulan 32 yaşındaki Cemal Taşçı, eve gelen filyasyon ekibi tarafından kendisine verilen ilacın üzerinde yer alan etiketi kaldırdığında son kullanma tarihinin geçtiğini gördü.
Taşçı, şunları söyledi:
“Testim pozitif olduğu için benimle beraber evde, 4 kişilik aileme 4 tane birden ilaç getirdiler. Onların belli olmadığı için, ben kendi etiketimde söktüğümde, sökmeden önce canlı canlı göstereyim. Normalde böyle tarihler var üzerinde. ‘Sağlık Bakanlığı malıdır satılamaz’ diye. Şimdi bunu da söküyorum gözünüzün önünde. Şimdi bu nedir?”
Taşçı’nın videosunda ilacın üzerine yapıştırılan etikette ilacın son kullanma tarihi Aralık 2022 olarak görülüyor. Taşçı’nın söktüğü etiketin altından çıkan etikette ise ilacın son kullanma tarihinin 29 Temmuz 2021 olduğunun yazılı olması dikkat çekiyor.
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