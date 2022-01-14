Fahrettin Koca'dan kritik İstanbul toplantısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan vaka sayıları sebebiyle hastaneye yatan sayısında bir miktar artış gözlendiğini, endişeye mahal verecek olumsuz bir durum olmasa da tedbirde ısrar etmek gerektiğini bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İstanbul'da il sağlık yöneticileri ve başhekimlerle, vaka sayısının en yüksek olduğu İstanbul'u sağlık hizmeti açısından değerlendirdiklerini kaydetti.
Vaka sayılarındaki artışa dikkat çeken Koca, yurttaşlara maske uyarısında bulundu.
"ENDİŞEYE MAHAL YOK" DEDİ
Artan vaka sayıları sebebiyle hastaneye yatan sayısında bir miktar artış gözlendiğini belirten Koca, şu ifadeleri kullandı:
"Endişeye mahal verecek olumsuz bir durum olmasa da tedbirde ısrar etmek gerekiyor. Omicron varyantının bulaşma hızı çok yüksek. Kişisel koruyucu tedbirlere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Aşı, maske ve mesafe en önemli gücümüz. Maskeyi kalabalık ortamlarda aklımızdan da yüzümüzden de çıkarmayalım."
İşte Koca'nın o paylaşımı:
İl sağlık yöneticilerimiz ve başhekimlerimizle bir araya gelerek vaka sayımızın en yüksek olduğu İstanbul’un sağlık hizmetlerini yerinde değerlendirdik. pic.twitter.com/qFXbkA3JxM— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 14, 2022
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