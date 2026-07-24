11. Hitay Vakfı Sanat Yarışması kazananları belli oldu

Hitay Vakfı tarafından genç sanatçı adaylarını desteklemek amacıyla 2013 yılından bu yana düzenlenen Hitay Vakfı Sanat Yarışması, bu yıl ilk kez uluslararası ölçekte gerçekleştirildi. Türk Devletleri Teşkilatı iş birliğiyle düzenlenen yarışmada dereceye giren 10 genç sanatçı belirlenirken, kazananlar 61. Venedik Bienali kapsamında düzenlenecek özel keşif programına katılmaya hak kazandı.

Bu yıl Türkiye, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan, Özbekistan ve Türkmenistan’da resim, heykel ve fotoğraf alanlarında lisans ve yüksek lisans eğitimi gören öğrencilerin başvurusuna açılan yarışma, uluslararası öğrencilerden de yoğun ilgi gördü. Yaklaşık 600 başvurunun yapıldığı organizasyonda toplam katılımın yüzde 15’ini yurt dışından gelen öğrenciler oluşturdu. Yarışma, farklı ülkelerden genç sanatçı adaylarını ortak bir platformda buluşturarak kültürler arası etkileşimi güçlendirdi.



Feyza Nur Veziroğlu

Jüri değerlendirmesi sonucunda Mátyás Czeglédi, Feyza Nur Veziroğlu, Fanni Eszter Luzsicza, Taha Düzler, Atıfcan Yaraç, Zeynep Akman, Osman Burak Dikilitaş, Baran Batıbay, Zeynep Kılınç ve Cemil Arslan başarılı bulunarak ödüle layık görüldü. Kazanan 10 öğrenci, dünyanın en önemli çağdaş sanat etkinliklerinden biri olan 61. Venedik Bienali kapsamında düzenlenecek özel keşif programına katılarak uluslararası sanat ortamını yerinde deneyimleme fırsatı elde edecek.

Program kapsamında genç sanatçılar, bienal sergilerini ziyaret etmenin yanı sıra farklı sanat pratiklerini yakından inceleme ve uluslararası sanat çevreleriyle temas kurma imkânı bulacak. Programın, katılımcıların sanatsal gelişimlerine katkı sunması ve üretim süreçlerine yeni bakış açıları kazandırması hedefleniyor.



Cemil Arsla

2013 yılından bu yana düzenlenen Hitay Vakfı Sanat Yarışması kapsamında bugüne kadar 40 öğrenci uluslararası sanat etkinliklerine katılım desteği aldı. İlk yıllarında dört öğrenciyle başlayan program kapsamında Art Basel, Berlin Bienali ve Venedik Bienali gibi dünyanın önde gelen sanat organizasyonları ziyaret edilirken, yarışma yıllar içinde daha fazla öğrenciye ulaşarak genç sanatçıların uluslararası sanat dünyasını yakından tanımalarına katkı sağladı.

Yarışmanın seçici kurulunda Prof. Dr. Turan Aksoy, Prof. Dr. Çağrı Saray, Prof. Dr. Seniha Ünay, Prof. Seçkin Tercan, Doç. Dr. Aşkın Ercan, Doç. Dr. Mullajonova Nigina Zhamolovna, Doç. Tanzer Arığ, Dr. Öğr. Üyesi Borga Kantürk, Dr. Judit Geller, Öğr. Gör. Adilet Canapilov, Jahangir Selimhanov ve Yerbolat Tolepbay yer aldı.