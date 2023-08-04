18. İstanbul Bienali’nin küratörü Iwona Blazwick
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 18’inci kez düzenlenecek İstanbul Bienali’nin küratörlüğünü İngiliz yazar ve sanat tarihçisi Iwona Blazwick yapacak.
Konuya ilişkin İKSV’den yapılan açıklamaya göre, 2007-2036 Bienal Sponsoru Koç Holding’in desteğiyle düzenlenen bienal, bu yıl 14 Eylül-17 Kasım arasında sanatseverlerle buluşacak.
İngiliz küratör, sanat eleştirmeni ve akademisyen Iwona Blazwick, 2001-2022 yılları arasında Londra’da Whitechapel Gallery’nin direktörlüğünü yaptı.
Dünyanın dört bir yanından modern ve çağdaş sanatçıların çok sayıda kişisel ve karma sergisinin küratörlüğünü de üstlenen Blazwick, şimdiye kadar Avrupa, ABD, Japonya ve Çin’de araştırma sergileri ve kamusal sanat programlarının da bağımsız küratörlük görevinde bulundu.
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