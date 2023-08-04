18. İstanbul Bienali’nin küratörü Iwona Blazwick

Yayınlanma: 04.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 04.08.2023 - 04:10

Konuya ilişkin İKSV’den yapılan açıklamaya göre, 2007-2036 Bienal Sponsoru Koç Holding’in desteğiyle düzenlenen bienal, bu yıl 14 Eylül-17 Kasım arasında sanatseverlerle buluşacak.

İngiliz küratör, sanat eleştirmeni ve akademisyen Iwona Blazwick, 2001-2022 yılları arasında Londra’da Whitechapel Gallery’nin direktörlüğünü yaptı.

Dünyanın dört bir yanından modern ve çağdaş sanatçıların çok sayıda kişisel ve karma sergisinin küratörlüğünü de üstlenen Blazwick, şimdiye kadar Avrupa, ABD, Japonya ve Çin’de araştırma sergileri ve kamusal sanat programlarının da bağımsız küratörlük görevinde bulundu.



