'2 bin 300 yıllık Asarkale, insanlık tarihine ışık tutuyor'

Yayınlanma: 05.11.2024 - 10:00

Güncelleme: 05.11.2024 - 10:00

Hititlerin kutsal şehri Nerik’in kenarındaki Kızılırmak ve Şahinkaya Kanyonu’nu kontrol eden Asarkale’de kazı çalışmaları devam ediyor. Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ile birlikte; Bafra ilçesinde Kızılırmak Vadisi içerisinde bulunan Asarkale ve Kaya Mezarları’nı ziyaret ederek, kazı çalışmaları hakkında Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kasım Oyarçin ve Samsun Müzesi temsilcisi Uzman Hasan Dikmen’den bilgi aldı.

Vali Tavlı yaptığı paylaşımda, “Sahil bandından iç bölgelere doğru uzanan ticaret yolu güzergahlarının güvenliğini sağlamak amacıyla kurulmuş bir kale olan bu kültür mirasımızda, ana kayaya oyulmuş şekilde üç adet kaya mezarlığı bulunmaktadır. Yaklaşık 2 bin 300 yıllık bir yapı olan Asarkale ve 6 bin yıllık Nerik Antik Kenti, tıpkı ülkemizin en büyük hazinelerinden biri olan Göbeklitepe başta olmak üzere diğer tüm antik kentlerimiz gibi taşıdığı izlerle sadece coğrafyamızın geçmişine değil, insanlık tarihine de ışık tutmaktadır” ifadelerini kullandı.



Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından, Bafra ilçesinin 24 kilometre güneyinde, Asar Mahallesi’nin 3 km batısında Helenistik döneme ait önemli bir yerleşim merkezi olan Asarkale’de geçen aylarda kazı çalışmaları başlatıldı. Kazının ilk günden itibaren buranın çok önemli bir medeniyet merkezi olduğu anlaşıldı.