2. Maltepe kitap günleri başlıyor

Bu yıl ikincisi düzenlenecek Maltepe Kitap Günleri, şiirin ve edebiyatın güçlü sesi Ahmet Telli’ye ithafen, 122 yayınevinin katılımıyla edebiyat dünyasının farklı seslerini Maltepe’de buluşturacak. YAYKOOP çatısı altında yer alan 37 yayınevinin yanı sıra 85 yayınevinin de katılacağı etkinliklerde, söyleşilerden imza günlerine ve atölyelere uzanan zengin bir program edebiyatseverleri bekliyor.

Edebiyat, şiir, sinema, müzik, tarih ve düşünce dünyasından çok sayıda önemli ismi Maltepe’de ağırlayacak etkinliklerde; Ahmet Ümit, Buket Uzuner, Murat Gülsoy, Şükrü Erbaş, Sevim Ak, Erdal Güney ve Sevin Okyay başta olmak üzere pek çok yazar, şair, sanatçı ve akademisyen okurlarıyla bir araya gelecek.

Maltepe Belediyesi’nce, “Edebiyat Özgürleştirir” sloganıyla düzenlenecek 2. Maltepe Kitap Günleri, 12 Eylül’de Cumhuriyet Meydanı’nda kapılarını açacak. 20 Eylül’e kadar sürecek Kitap Günleri’nde edebiyatın yanı sıra sinema, müzik, tarih ve popüler kültür başlıklarında söyleşi, belgesel gösterimi, sergi, dinleti ve atölyeler gerçekleştirilecek.

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen’in ev sahipliği yapacağı Kitap Günleri’nin açılışı, 12 Eylül Cumartesi günü saat 18.00’de Ahmet Telli’nin ailesi, dostları ve İBB Başkan Vekili Nuri Aslan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek. “Arkadaşlık Günleriydi: Dostumuz Ahmet Telli” fotoğraf ve resim sergisi, şiir dinletisi, “Şiirimizdeki ve Hayatımızdaki ‘Nida’: Ahmet Telli” söyleşisi ve “Suların Sesini Dinle Şimdi” belgesel gösteriminin ardından Maltepe Belediyesi Kent Orkestrası ile Metin–Kemal Kahraman sahne alacak.

AHMET ÜMİT OKURLARIYLA BULUŞACAK

Kitap Günleri’nin ikinci gününde yazar Ahmet Ümit, “Uygarlıkların Beşiği Anadolu” söyleşisi ve imza programıyla edebiyatseverlerle bir araya gelecek. Günün kapanışında ise Kadir İnanır’ın anılacağı “Kuzeyden Gelen Adam” belgesel gösterimi ve yönetmen Hüseyin Karabey ile tiyatrocu Merve İleri’nin katılacağı söyleşi gerçekleştirilecek. Maltepe’nin kent belleğine odaklanan etkinliklerde ise Maltepeli yazarlarla söyleşi, Türk Sinema Tarihinde Maltepe konulu afiş sergisi ve video gösterimi düzenlenecek.

KADININ TARİH BOYUNCA SÜREN MÜCADELESİ UNUTULMADI

Etkinlikler kapsamında usta yazar Buket Uzuner, “Kız Neşesi” söyleşisi ve imza gününde okurlarıyla buluşacak. Kadının tarihsel mücadelesi ise “Sözlü Anlatıdan Dijital Çağın Edebiyatına: Kadınlar Hep Vardı!” panelinde ele alınacak. Kadınların edebiyatın farklı dönemlerinde ve anlatı biçimlerinde bıraktığı izlerin değerlendirileceği panelde, sözlü kültürden yazılı edebiyata, oradan dijital çağın anlatılarına uzanan dönüşüm tartışılacak. Edebiyatın kadınların deneyimlerini, sözünü ve mücadelesini görünür kılmadaki rolü üzerine yapılacak söyleşilerle, kadınların kültür ve sanat alanındaki üretimleri farklı yönleriyle ele alınacak.

ŞİİRDEN EFSANEYE İSTANBUL’UN HİKÂYESİ

Kitap Günleri’nde İstanbul’un edebiyatla kurduğu ilişki de farklı yönleriyle ele alınacak. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, akademisyen-yazar Müge İplikçi, yazar Ahmet Bozkurt ve Ceren Sungur’un katılımıyla “İçinden İstanbul Geçen Şiirler, Öyküler, Romanlar, Efsaneler” başlıklı söyleşi gerçekleştirilecek. Programda ayrıca “Yarınlar Bizimdir” şarkısıyla hafızalara kazınan Ali Rıza Binboğa sahne alacak.

“KÜLTÜR VE SANAT BİR AYRICALIK DEĞİL, KAMUSAL BİR HAKTIR”

Etkinlikler hakkında konuşan Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, kültür ve sanatın toplumun belirli kesimlerinin erişebildiği bir ayrıcalık değil, herkesin eşit biçimde yararlanması gereken kamusal bir hak olduğunu vurguladı.

Köymen, “Bir kentte kültür ve sanat yalnızca belirli salonlarda, belirli çevrelerin erişebildiği alanlar olmamalı. Kitap da sanat da düşünce de sokağın, meydanın ve hayatın içinde olmalı. Biz yerel yönetim olarak kültüre erişimi bir ayrıcalık olmaktan çıkarıp herkes için ulaşılabilir hale getirmeyi görev biliyoruz. Çünkü kitaba, bilgiye, sanata ve düşünceye eşit erişim; daha özgür, daha eşit ve daha dayanışmacı bir toplumun temel koşullarından biridir” dedi.

Tüm yıl boyunca yazar, edebiyatçı, gazeteci, akademisyen ve farklı alanlardan isimlerin katkısıyla kültür-sanat çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Köymen, sözlerini şöyle tamamladı: “Maltepe’de Yaşam Var! Maltepe’de Kitap Var! Sanat Var! Kültür Var! Dayanışma Var! Edebiyatın özgürleştirici gücüyle, kitabın ve düşüncenin etrafında yan yana gelmek için tüm komşularımızı 2. Maltepe Kitap Günleri’ne bekliyoruz.”

ETKİNLİK TAKVİMİ SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA

12–20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinliklerin detaylı takvimine ve katılımcı listesine Maltepe Belediyesi ve Başkan Esin Köymen’in sosyal medya hesapları ile https://www.maltepe.bel.tr/upload/files/Maltepekitapgunleri.pdf adresinden ulaşılabilecek.