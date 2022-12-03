2022 biterken İletişim Yayınları…

03 Aralık 2022 Cumartesi, 00:02

YENİ KİTAPLAR, İLK KİTAPLAR...

İletişim Yayınları olarak 2022 yılında neler yaptığımızı ve TÜYAP 39. İstanbul Kitap Fuarı’nda okuyucularımızı öncelikle hangi kitaplarla buluşturacağımızı anlatmaya edebiyat kitaplarımızla başlamak istedik.

Bu yıl önceki kitaplarını da okurlarımızla buluşturduğumuz Aslı Tohumcu, Mehmet Eroğlu, Nurhan Suerdem, Hakan Bıçakcı, A. Sırrı Özbek, Giray Kemer, Şule Gürbüz, Aylin Balboa, Melisa Kesmez, İlhan Sami Çomak, Şükran Yiğit, A. Nevin Yıldız, Emrah Serbes, Ekin Kadir Selçuk ve Hüseyin Kıyar’ın yeni kitaplarını yayımladık.

Ali İpek, Semih Öztürk, Yavuz Türk, Neşe Cehiz, Halil Yörükoğlu da yine “yeni” kitaplarıyla aramıza katılırlarken, çevirileriyle tanıdığımız Günay Çetao Kızılırmak’ın ilk öykü dosyasını da okurlarımızla buluşturduk.

İLETİŞİM KLASİKLERİ

Eserleri tam metinden ve özgün dillerinden dilimize kazandırdığımız, her biri alanının önemli isimleri tarafından yazılmış önsöz-sonsöz, döneme ilişkin görseller ve yazarın çağını ve çağdaşlarını göstermeyi amaçlayan kronolojilerle zenginleşen İletişim Klasikleri dizimizde ise bu yıl Çehov öyküleri serimizin 8. cildi Nişanlı Kız, Gogol’ün Müfettiş, Ukrayna dili ve edebiyatının mimarı sayılan Şevçenko’nun Ressam, George Orwell’ın Paris ve Londra’da Beş Parasız, Stowe’un Tom Amca’nın Kulübesi, Mark Twain’in Huckleberyy Finn’in Maceraları ve Samipaşazade Sezai’nin Sergüzeşt’ini edebiyatseverlerin beğenisine sunduk.

DÜNYA EDEBİYATI

Dünya Edebiyatı kitaplarımız arasına ise John Steinbeck’in Cennet Çayırları, Sardalye Sokağı, Yukarı Mahalle, Pippin IV’ün Kısa Süren Saltanatı ve Rusya Günlüğü’nü ekledik. Böylece halihazırda yayımladığımız Gazap Üzümleri, Bitmeyen Kavga, Al Midilli ve Cennetin Doğusu’yla birlikte Steinbeck kitaplığımız genişledi.

Geçtiğimiz yıl Nobel Edebiyat Ödülü’ne değer görülen Abdulrazak Gurnak’ın Cennet ve Hacılar Yolu ile, önceki yıllarda yayımladığımız kitapları polisiyeseverler tarafından ilgi gören Volker Kutscher ve Wolfgang Schorlau’nun kitapları da bu dizimizin yeni eserlerinden sadece birkaçı.

EDEBİYAT ELEŞTİRİSİ DİZİSİ

Burada edebiyat dışı kitaplarımıza geçmeden hemen bir hatırlatma yapalım, Edebiyat Eleştirisi dizimizden yayımladığımız Kelimelerin Dünyasında Gezintiler ile Bülent Aksoy tam anlamıyla kelimelerin dünü ve bugünü arasında bir gezintiye çıkardı okurlarını.

ARAŞTIRMA-İNCELEME DİZİSİ

Araştırma-İnceleme dizimizde hem Türk toplumunun uzun yıllardır süren sorunlarına farklı açılardan yaklaşmaya çalıştığımız, hem de gündelik yaşamımıza etki eden “güncel” meseleler üzerine söz söylemekten çekinmeyen kitaplar yayımlamaya devam ettik:

Kürt meselesinden (Kürt Sekülerleşmesi), kadın mücadelesine (Türkiye'de Yerel Siyasette Kadınlar), göçmenlerin yaşadıklarından (Suriyeliler Her Yerde), toplumsal eşitsizlik sorununa (Eşitsizlikler Kitabı) ve her biri alanına önemli katkı sunan yaklaşık 40 kitaba uzanan bir alan…

TARİH DİZİSİ

Tarih dizimizde ise Moğollardan Osmanlı’ya, Sovyetler’den Ortaçağ Akdenizi’ne geniş bir coğrafyanın izini sürmeye çalışan kitaplarımızı okuyucularla buluşturduk bu yıl. Yine bu dizimizden yayımlanan, Charles Kenny tarafından kaleme alınan Salgın Döngüsü-İnsanlığın Bulaşıcı Hastalıklarla Bitmeyen Savaşı geçmişle günümüz arasındaki bağı göstermesi bakımından önemliydi.

POLİTİKA DİZİSİ

Alanının önemli isimlerinin makalelerinden oluşan Post-Post Kemalizm gibi eserler sayesinde güncel ile ilişkisini koparmayan Politika dizimizde ise faşizmin nasıl beslendiğinden, felsefenin ne olduğuna dair, ilk bakışta cevap verilmesi kolay gibi görünen “zor” sorulara yanıtlar aramaya devam ettik.

BAŞVURU DİZİSİ

Temel başvuru kitapları olmasını amaçladığımız ve bu nedenle adının hakkını vermek için çabaladığımız Başvuru dizimizde hukuk, hayvan hakları, sosyal psikoloji gibi alanlarda hem öğrencilerin hem de bu alanlara ilgi duyan okurların dikkatini çekmeye çaba gösterdik.

ANI VE BİYOGRAFİLER

M. Halim Spatar, Tesadüf Özlem Demir, Nabi Kırman ve Çağatay Anadol’un kitaplarıyla Türk solunun çeşitli dönemlerine ışık tutan Anı dizimizin bu yılki diğer kitaplarında Hatice Kamer, Musa Anter’i, Elif Atalay ise Patrak Estukyan’ı anlattılar.

Biyografi kitaplarımızda ise Bircan Değirmenci, Eren Keskin’in insan hakları mücadelesinin her alanında yer alan hikâyesini hepimize bir kez daha hatırlattı.

SANAT-HAYAT DİZİSİ

Alanında kendine özgü bir yeri olan Sanat-Hayat dizimiz ise Ali Artun’un Eros ve Sanat’ı ile Eda Sezgin’in Sanat ve Ekoloji başlıklı çalışmalarıyla zenginleşmeye devam etti. Tıpkı Sanat-Hayat’ta olduğu gibi alanında kendine özgü bir yeri olan Ruhun Gıdası Kitaplar arasına ise bu yıl Artun Ünsal’dan Nadide Bir Goncadır Enginar, Eli Brown’dan Tarçın ve Barut ile Rabia Rifat’tan Ev Hanımlarına Mahsus Alafranga Pastacılık katıldı.

PSYKHE DİZİSİ

Yaşamımızın her anında karşılaştığımız ve bizi ruhsal olarak hırpalayan sorunlarla baş etmemizi sağlayan Psykhe dizimiz bu sefer dikkat eksikliğinden mobbinge, çocuk yetiştirirken eşlerin birbirine nasıl destek olmaları gerektiğinden mizojinizmin damgasını vurduğu ilişkilere varan çeşitli durumlar karşısında neler yapabileceğimizi göstermeye, nefes alacak alanlar yaratmamıza imkân tanımaya devam etti.

FUTBOL KİTAPLARI VE BUGÜNÜN KİTAPLARI

Futbol Kitapları’nda Ergin Keleş futbolun eğlenceli ve şaşaalı görünen yüzünün ardında kalanları anlatırken, Bugünün Kitapları’nda ise kibirli olma hali, ırkların kökeni tartışması ve yapay zekâyla kapitalizm ilişkisi üzerine tartışan ve düşünmeye sevk eden metinler yayımladık.

İLETİŞİM 2023’TE DE DOLU DOLU!

Bir yılı böyle bir dökümle kapatmaya hazırlanırken, 2023 yılında da yayın kataloğumuzun yine oldukça kabarık olacağını da belirtmeliyiz. Hem Mehmet Eroğlu’ndan Cemil Meriç’e, Abdulrazak Gurnah’tan Stefan Zweig’a, John Steinbeck’e, Norbert Elias’tan Perry Anderson’a, Artun Ünsal’a, var olan yazarlarımızın yeni kitaplarını hem de edebiyatta / edebiyat dışında birçok yeni ismin eserlerini okurlarımızla buluşturmaya devam edeceğiz...