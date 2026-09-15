2026 Emmy Ödülleri'nde kazananlar belli oldu: 'The Pitt' ve 'Widow’s Bay' geceye damga vurdu

Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu yıl 78'incisi düzenlenen Emmy Ödülleri, Los Angeles'taki Peacock Theatre'da gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. Sunuculuğunu Mariska Hargitay'ın üstlendiği gecede, "The Pitt" üst üste ikinci kez En İyi Drama Dizisi ödülünü kazandı.

Hacks dizisinin yıldızı Jean Smart, üst üste beşinci kez Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alarak bir dizinin her sezonu için Emmy kazanan ilk kadın oyuncu unvanıyla tarihe geçti. Matthew Rhys ise aynı gecede iki farklı başrol ödülü kazanarak törenin öne çıkan isimlerinden biri oldu.