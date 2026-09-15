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2026 Emmy Ödülleri'nde kazananlar belli oldu: 'The Pitt' ve 'Widow’s Bay' geceye damga vurdu
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2026 Emmy Ödülleri'nde kazananlar belli oldu: 'The Pitt' ve 'Widow’s Bay' geceye damga vurdu

15.09.2026 10:19:00
Güncellenme:
Haber Merkezi Reuters
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2026 Emmy Ödülleri'nde kazananlar belli oldu: 'The Pitt' ve 'Widow’s Bay' geceye damga vurdu

Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen 78'inci Emmy Ödülleri, Los Angeles'taki Peacock Theatre'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. "The Pitt" üst üste ikinci kez En İyi Drama Dizisi seçilirken, Jean Smart ve Matthew Rhys elde ettikleri rekorlarla geceye damga vurdu.

2026 Emmy Ödülleri'nde kazananlar belli oldu: 'The Pitt' ve 'Widow’s Bay' geceye damga vurdu

Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu yıl 78'incisi düzenlenen Emmy Ödülleri, Los Angeles'taki Peacock Theatre'da gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. Sunuculuğunu Mariska Hargitay'ın üstlendiği gecede, "The Pitt" üst üste ikinci kez En İyi Drama Dizisi ödülünü kazandı.  

2026 Emmy Ödülleri'nde kazananlar belli oldu: 'The Pitt' ve 'Widow’s Bay' geceye damga vurdu

Hacks dizisinin yıldızı Jean Smart, üst üste beşinci kez Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alarak bir dizinin her sezonu için Emmy kazanan ilk kadın oyuncu unvanıyla tarihe geçti. Matthew Rhys ise aynı gecede iki farklı başrol ödülü kazanarak törenin öne çıkan isimlerinden biri oldu.  

2026 Emmy Ödülleri'nde kazananlar belli oldu: 'The Pitt' ve 'Widow’s Bay' geceye damga vurdu

DRAMA DALINDA KAZANANLAR

  • En İyi Dizi: The Pitt

  • En İyi Erkek Oyuncu: Noah Wyle (The Pitt)

  • En İyi Kadın Oyuncu: Rhea Seehorn (Pluribus)

  • En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Tom Pelphrey (Task)

  • En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Allison Janney (The Diplomat)

  • En İyi Yönetmen: Saul Metzstein (Slow Horses)

  • En İyi Senaryo: Vince Gilligan (Pluribus)

 

2026 Emmy Ödülleri'nde kazananlar belli oldu: 'The Pitt' ve 'Widow’s Bay' geceye damga vurdu

KOMEDİ DALINDA KAZANANLAR

  • En İyi Dizi: Widow’s Bay

  • En İyi Erkek Oyuncu: Matthew Rhys (Widow’s Bay)

  • En İyi Kadın Oyuncu: Jean Smart (Hacks)

  • En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Stephen Root (Widow’s Bay)

  • En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Kate O’Flynn (Widow’s Bay)

  • En İyi Yönetmen: Hiro Murai (Widow’s Bay)

  • En İyi Senaryo: Katie Dippold (Widow’s Bay)

2026 Emmy Ödülleri'nde kazananlar belli oldu: 'The Pitt' ve 'Widow’s Bay' geceye damga vurdu

MİNİ DİZİ DALINDA KAZANANLAR

  • En İyi Mini Dizi: DTF St. Louis

  • En İyi Erkek Oyuncu: Mathew Rhys (The Beast in Me)

  • En İyi Kadın Oyuncu: Sally Field (Remarkably Bright Creatures)

  • En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: David Harbour (DTF St. Louis)

  • En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Linda Cardellini (DTF St. Louis)

2026 Emmy Ödülleri'nde kazananlar belli oldu: 'The Pitt' ve 'Widow’s Bay' geceye damga vurdu

YARATICI SANATLAR EMMY ÖDÜLLERİ

  • En İyi Animasyon Dizisi: South Park

  • En İyi Belgesel Dizisi: Mr. Scorsese

  • En İyi Varyete Özel Programı: Super Bowl Devre Arası Şovu (Bad Bunny)

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