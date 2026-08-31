2026 Talât Sait Halman Çeviri Ödülü başvuruları açıldı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından verilen Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nün 2026 yılı başvuruları başladı. Ödül kapsamında, Seçici Kurul tarafından belirlenecek yapıtın çevirmenine 100 bin TL tutarında nakit destek sağlanacak.

Bu yıl yazar ve çevirmen Ayşe Sarısayın’ın başkanlığında çalışmalarını sürdürecek Seçici Kurul’da editör ve çevirmenler Emrah İmre ile Begüm Kovulmaz, öğretim üyesi ve çevirmenler Lale Özcan ile Ayşe Ece yer alıyor. Ödülün sahibi yıl sonunda açıklanacak.

BAŞVURULAR 2 EKİM’E KADAR

Ödüle yayınevleri veya çevirmenler başvurabilecek. Başvurular, orijinal dilinden Türkçeye çevrilmiş ve ISBN numarası almış öykü ve roman türündeki eserlerle sınırlı olacak. Yayınevleri en fazla üç çeviri eserle başvuru yapabilecek.

Adayların daha önce Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nü kazanmamış olması gerekiyor. Başvuruların 2 Ekim Cuma günü saat 17.00’ye kadar İKSV’ye ulaştırılması gerekiyor. Başvuru formu ve şartnameye İKSV’nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

ÖDÜL 2015’TEN BU YANA VERİLİYOR

Talât Sait Halman Çeviri Ödülü, Türkiye’nin ilk Kültür Bakanı ve 2008-2014 yılları arasında İKSV Mütevelliler Kurulu Başkanı olarak görev yapan Talât Sait Halman’ın anısına 2015 yılında başlatıldı.

2025 yılına kadar yazar Doğan Hızlan’ın başkanlığını yaptığı Seçici Kurul’da Sevin Okyay, Ayşe Sarısayın, Yiğit Bener ve Kaya Genç görev aldı. Hızlan, halen ödülün Onursal Başkanı olarak çalışmalara destek veriyor.

Ödül, önceki yıllarda Siren İdemen, Ahmet Arpad, Fuat Sevimay, Ülker İnce, Gökhan Sarı, Ebru Erbaş, Kamil Kayhan Yükseler, Erdem Kurtuldu, Süleyman Doğru, Zafer Ceylan, Regaip Minareci, Ali Volkan Erdemir ve Elif Ersavcı’ya verildi.