212 Photography İstanbul 1 Ekim’de başlıyor

17 Eylül 2021 Cuma, 14:44

Türkiye’nin önde gelen fotoğraf etkinliklerinden 212 Photography Istanbul, 1 - 11 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Şehrin farklı noktalarında keşif rotası sunan festival, Yapı Kredi bomontiada, Akaretler Sıraevleri A 37 - 39, Zülfaris Karaköy, Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı, Yeldeğirmeni Sanat, Müze Gazhane ve Kalyon Kültür dahil olmak üzere yedi mekânda ücretsiz ziyaret edilebilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden Kültür AŞ işbirliğinde düzenlenen 212 Photography Istanbul, bu sene sergi programına paralel olarak ziyaretçilerine atölye çalışmaları, söyleşiler, sanatçı buluşmaları, film gösterimleri, performans/dans gösterileri, pop-up konserler, portfolyo değerlendirmeleri ve fotoğraf yarışması dahil olmak üzere bugüne kadarki en kapsamlı etkinlik programını sunmaya hazırlanıyor.

Festivalin bu seneki destekçileri arasında Hollanda Başkonsolosluğu, Avusturya Kültür Ofisi, Norveç Ankara Büyükelçiliği, Institut Français Turquie, İstanbul Cervantes Enstitüsü, Goethe Institut, Beşiktaş ve Kadıköy Belediyeleri yer alıyor.

Etkinliğe katılan sanatçıların bazıları ise şöyle: Levon Biss, Tim Flach, Christian Tagliavini, Scarlett Hooft Graafland, Helena Blomqvist, Jonas Bendiksen, Esra Özdoğan, Hasan Deniz, JeeYoung Lee, Diana Artus, Rosa Muñoz, LIA, Thomas Albdorf , Modi.

212 FOTOĞRAF YARIŞMASI İÇİN BAŞVURU TARİHİ UZATILDI

Festivale paralel olarak düzenlenen Uluslararası 212 Fotoğraf Yarışması başvuru tarihleri katılımcıların yoğun ilgi ve talebi üzerine 17 Eylül 2021 tarihine uzatıldı.

Her yıl kendi alanında ilgiyle takip edilen uzman isimlerin yer aldığı yarışmanın jürisinde bu yıl; Photo London Direktörü Michael Benson; Bağımsız Küratör ve Fotoğraf Tarihçisi Pauline Vermare; Magnum Photos Galeri Direktörü Nicolas Smirnoff; FOAM Fotoğraf Müzesi Sergiler Direktörü Claartje van Dijk; diChroma Photography Direktörü Anne Morin; London College of Fashion, Moda Fotoğrafçılığı Bölüm Direktörü ve Fotoğrafçı Paul Bevan; The Art Newspaper Yazarı Tom Seymour ve yönetmen Tolga Karaçelik bulunuyor.

4. Uluslararası 212 Fotoğraf Yarışması kapsamında son 10’a kalan finalistler 23 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak ve 1 Ekim tarihinde yarışmanın kazananı festivalin sitesinden ve sosyal medya hesaplarından duyurulacak.