212 Photography İstanbul 1 Ekim’de başlıyor
Dördüncü senesinde Anadolu ve Avrupa yakasındaki yeni mekânları ve farklı disiplinleri kapsayan festivalin sergi ve etkinlik detayları belli oldu.
Türkiye’nin önde gelen fotoğraf etkinliklerinden 212
Photography Istanbul, 1 - 11 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Şehrin farklı noktalarında keşif rotası sunan festival, Yapı
Kredi bomontiada, Akaretler Sıraevleri A 37 - 39, Zülfaris Karaköy, Tarihi
Hüsrev Kethüda Hamamı, Yeldeğirmeni Sanat, Müze Gazhane ve Kalyon Kültür dahil
olmak üzere yedi mekânda ücretsiz ziyaret edilebilecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ve
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden Kültür AŞ işbirliğinde
düzenlenen 212 Photography Istanbul, bu sene sergi programına paralel olarak
ziyaretçilerine atölye çalışmaları, söyleşiler, sanatçı buluşmaları, film
gösterimleri, performans/dans gösterileri, pop-up konserler, portfolyo
değerlendirmeleri ve fotoğraf yarışması dahil olmak üzere bugüne kadarki en
kapsamlı etkinlik programını sunmaya hazırlanıyor.
Festivalin bu seneki destekçileri arasında Hollanda
Başkonsolosluğu, Avusturya Kültür Ofisi, Norveç Ankara Büyükelçiliği, Institut
Français Turquie, İstanbul Cervantes Enstitüsü, Goethe Institut, Beşiktaş ve Kadıköy
Belediyeleri yer alıyor.
Etkinliğe katılan sanatçıların bazıları ise şöyle: Levon
Biss, Tim Flach, Christian Tagliavini, Scarlett Hooft Graafland, Helena
Blomqvist, Jonas Bendiksen, Esra Özdoğan, Hasan Deniz, JeeYoung Lee, Diana
Artus, Rosa Muñoz, LIA, Thomas Albdorf , Modi.
212 FOTOĞRAF YARIŞMASI İÇİN BAŞVURU TARİHİ UZATILDI
Festivale paralel olarak düzenlenen Uluslararası 212
Fotoğraf Yarışması başvuru tarihleri katılımcıların yoğun ilgi ve talebi
üzerine 17 Eylül 2021 tarihine uzatıldı.
Her yıl kendi alanında ilgiyle takip edilen uzman isimlerin
yer aldığı yarışmanın jürisinde bu yıl; Photo London Direktörü Michael Benson;
Bağımsız Küratör ve Fotoğraf Tarihçisi Pauline Vermare; Magnum Photos Galeri
Direktörü Nicolas Smirnoff; FOAM Fotoğraf Müzesi Sergiler Direktörü Claartje
van Dijk; diChroma Photography Direktörü Anne Morin; London College of Fashion,
Moda Fotoğrafçılığı Bölüm Direktörü ve Fotoğrafçı Paul Bevan; The Art Newspaper
Yazarı Tom Seymour ve yönetmen Tolga Karaçelik bulunuyor.
4. Uluslararası 212 Fotoğraf Yarışması kapsamında son 10’a kalan finalistler 23 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak ve 1 Ekim tarihinde yarışmanın kazananı festivalin sitesinden ve sosyal medya hesaplarından duyurulacak.
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