23. Akbank Kısa Film Festivali başvuruları başladı

2004 yılından bu yana düzenlenen Akbank Kısa Film Festivali, 23. yılında kısa film alanındaki yeni üretimleri, yaratıcı yaklaşımları ve farklı anlatı biçimlerini bir araya getirmeye hazırlanıyor. 16 – 24 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival kapsamında "Ulusal Yarışma", "Uluslararası Yarışma", "Forum Senaryo Yarışması" ve "Yeni Yetenekler Kısa Film Yarışması" bölümleri için başvurular 1 Temmuz 2026 itibarıyla başladı. Tüm yarışma bölümleri için başvurular 11 Aralık 2026 tarihine kadar sürecek.

GENÇ SİNEMACILARA DESTEK

Senem Erdine sanat yönetmenliğinde kurgulanacak 23. Akbank Kısa Film Festivali'nin bu alanın dönüşümünü yakından izleyen ve yeni anlatı olanaklarını görünür kılan bir yaklaşımla yoluna devam edeceğini, kısa film dünyasında öne çıkan yeni eğilimler etrafında düşünme ve tartışma zemini kurarken, üretimi hem düşünsel hem de pratik düzeyde destekleyen ve genç sinemacılara uluslararası platformda görünürlük kazandıran bir karşılaşma alanı olmayı sürdüreceği belirtildi.

23. Akbank Kısa Film Festivali yarışma başvuru formlarına ve ayrıntılı bilgiye akbanksanat.com adresinden ulaşılabiliyor.