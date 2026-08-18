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23. Uluslararası Bodrum Bale Festivali perdelerini kapattı

23. Uluslararası Bodrum Bale Festivali perdelerini kapattı

18.08.2026 17:32:00
Güncellenme:
AA
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23. Uluslararası Bodrum Bale Festivali perdelerini kapattı

Bale ve dansın farklı yorumlarını izleyiciyle buluşturan 5 farklı yapım 10 temsille Uluslararası Bodrum Bale Festivali sona erdi.
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali, "Pinokyo.exe" gösterisiyle sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde gerçekleştirilen festivalin kapanışında, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğunca (MDTİstanbul) "Pinokyo.exe" sahnelendi.

Koreografisini Erika Silgoner'in yaptığı eserde, Carlo Collodi'nin klasik Pinokyo hikayesi gerçeklik, yapay zeka, hafıza ve insan olma kavramları üzerinden yeniden yorumlandı.

Gökçe Özücoşkun'un müzikleri, Gülden Sayıl'ın dekor ve kostüm tasarımı ile Yasin Gültepe'nin ışık tasarımıyla sahnelenen yapım, izleyicilerden ilgi gördü.

Festivalde, bale ve dansın farklı yorumlarını izleyiciyle buluşturan 5 farklı yapım, 10 temsille sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Festival, yerli izleyicilerin yanı sıra Bodrum'da tatillerini geçiren yabancı turistlerden de ilgi gördü.

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