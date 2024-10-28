28. İstanbul Tiyatro Festivali’nde bir ilke imza atıldı: Doğaya övgü...

Yayınlanma: 28.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.10.2024 - 04:00

Japonya ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin 100. yılı dolayısıyla sahnelenen “Utsushi”, mart ayında yaşamını yitiren Amagatsu’nun 45 yıllık sanatının özünü yansıtan bir retrospektif olduğu gibi kendi içinde bütünlüklü yeni bir eser.

Yaşamın ve doğanın güzelliğine övgü niteliğindeki “Utsushi”, izleyiciyi daha en başta rüzgârla savrulan kumlarla büyüleyici bir atmosfere sokuyor. Her şeyin birbiriyle dingin ve kusursuz bir ilişki içinde olduğu arasız 70 dakik süren eser, hızla tüketilen dünyada dingin kalabilmenin güç ama mümkün olduğunu dansla ifade ediyor.

Amagatsu’nun incelikli, net benzersiz estetiği, bedenleri tümüyle beyaza boyanmış dansçılar tarafından mükemmel ifade ediliyor.

NAGİHAN GÜRKAN REJİSİ

İstanbul Kültür Sanat Festivali’nin düzenlediği 28. İstanbul Tiyatro Festivali’nin ilk haftasında Ebru Nihan Celkan’ın yazar ve dramaturg olarak da imza attığı, H6 ACT yapımı “Loop” oyunu Nagihan Gürkan’ın rejisiyle Alan Kadıköy ev sahipliğinde sahnelendi. Burak Etözi’nin dekor, Meltem Çakmak’ın kostüm, Utku Kara’nın ışık, Salih Usta’nın hareket, Başar Ünder’in ses tasarımını yaptığı 95 dakika arasız sahnelenen oyunda Hacettepe Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olduktan sonra Ankara Devlet Tiyatrosu’nda başarılı kariyerine başlayan Berfu Öngören’e oyuncu Uğur Karabulut eşlik etti. Çağdaş tiyatro anlayışıyla sahneye konan, “Hem nereye gideceğimizi bilmiyoruz hem de geç kalıp kalmadığımızı” temasını aile, toplumsal cinsiyet, göç ve ayrımcılık gibi çözüm aranan sorunların ağırlıkla irdelendiği oyun izleyicinin de kendisiyle hesaplaşmasına imkân sağlıyor.