30 Ağustos Zafer Bayramı konser takvimi! 30 Ağustos 2026 Zafer Bayramı'nda Ankara'da hangi ilçede, kimin konseri var?

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ – 90'LAR RÜZGARI BAŞKENT'TE Ankara Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Merkezi'nde unutulmaz bir müzik şöleni gerçekleşiyor. 90'lı yılların efsane isimleri Eda Özülkü, Suat Suna, Yonca Evcimik, Zeynep Dizdar ve Metin Özülkü aynı sahneyi paylaşarak Başkentlilere nostalji dolu anlar yaşatacak.

ÇANKAYA – GENÇLİK BANDOSU VE KURTULUŞ FİLMİ GÖSTERİMİ Çankaya'da Zafer Bayramı'nın ruhuna yakışır anlamlı ve kültürel etkinlikler düzenleniyor. Çankaya Gençlik Bandosu'nun coşkulu marşları eşliğinde gerçekleştirilecek gösterilerin yanı sıra Kurtuluş Filmi Gösterimi ile tarih yeniden hatırlanacak.

KAHRAMANKAZAN – FESTİVAL VE KONSER COŞKUSU BİR ARADA Kahramankazan’da Zafer Bayramı, bu yıl 2. Uluslararası Kavurma Festivali ile birleşerek dev bir şölene dönüşüyor. 29 Ağustos Cumartesi akşamı Emre Fel, Emrah Karaduman ve dans toplulukları sahne alırken; 30 Ağustos Pazar akşamı ise rap müziğin zirvedeki ismi Sefo binlerce hayranıyla buluşacak.

KALECİK – MUSTAFA TAŞ VE ERKAL SONEL SAHNESİ Kalecik Belediyesi Düğün Salonu Yanı, Zafer Bayramı coşkusunu yerel müzikentin en sevilen isimleriyle kutlayacak. Erkal Sonel saat 19:30'da, Mustafa Taş ise saat 21:00'de Kaleciklilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak.

KEÇİÖREN – MOTİVE VE MELİS FİS RÜZGARI Keçiören Belediyesi, özellikle gençlerin yoğun ilgi göstereceği enerjik bir programa imza atıyor. Türk rap müziğinin popüler isimlerinden Motive ve sevilen genç yetenek Melis Fis, 29 Ağustos Cumartesi akşamı saat 20.00'de Kalaba Kent Meydanı'nda sahnede olacak.

PURSAKLAR – ALİ KINIK VE ANKARALI COŞKUN Pursaklar Saray Selçuklu Meydanı, 30 Ağustos coşkusunu coşkulu bir halk konseriyle kutlayacak. Ali Kınık ve Ankaralı Coşkun, saat 19:00'dan itibaren en sevilen parçalarını meydanı dolduran vatandaşlar için seslendirecek.

SİNCAN – BURAK YETER, SAGOPA KAJMER VE SEMİNCEK Sincan Park, Zafer Bayramı haftasında ardı ardına dev isimleri ağırlıyor! 28 Ağustos’ta Burak Yeter, 29 Ağustos’ta Türkçe rap'in üstadı Sagopa Kajmer Sincanlılarla buluşurken; 30 Ağustos kutlamalarında ise saat 21:00'de Semincek sahne alacak.