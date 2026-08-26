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30 Ağustos Zafer Bayramı konser takvimi! 30 Ağustos 2026 Zafer Bayramı'nda Ankara'da hangi ilçede, kimin konseri var?
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30 Ağustos Zafer Bayramı konser takvimi! 30 Ağustos 2026 Zafer Bayramı'nda Ankara'da hangi ilçede, kimin konseri var?

26.08.2026 17:27:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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30 Ağustos Zafer Bayramı konser takvimi! 30 Ağustos 2026 Zafer Bayramı'nda Ankara'da hangi ilçede, kimin konseri var?

30 Ağustos Zafer Bayramı, bu yıl da Ankara’da büyük bir coşku ve heyecanla kutlanacak. Her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları doğrultusunda gerçekleştirilen konserler bu sene de devam ediyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel Ankara'da pek çok belediye yurttaşları için ücretsiz konserler düzenleyecek. Sevilen sanatçıların sahne alacağı, her ilçenin kendi programına göre şekillenen 30 Ağustos etkinlikleri...

30 Ağustos Zafer Bayramı konser takvimi! 30 Ağustos 2026 Zafer Bayramı'nda Ankara'da hangi ilçede, kimin konseri var?

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ – 90'LAR RÜZGARI BAŞKENT'TE

Ankara Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Merkezi'nde unutulmaz bir müzik şöleni gerçekleşiyor. 90'lı yılların efsane isimleri Eda Özülkü, Suat Suna, Yonca Evcimik, Zeynep Dizdar ve Metin Özülkü aynı sahneyi paylaşarak Başkentlilere nostalji dolu anlar yaşatacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı konser takvimi! 30 Ağustos 2026 Zafer Bayramı'nda Ankara'da hangi ilçede, kimin konseri var?

ÇANKAYA – GENÇLİK BANDOSU VE KURTULUŞ FİLMİ GÖSTERİMİ

Çankaya'da Zafer Bayramı'nın ruhuna yakışır anlamlı ve kültürel etkinlikler düzenleniyor. Çankaya Gençlik Bandosu'nun coşkulu marşları eşliğinde gerçekleştirilecek gösterilerin yanı sıra Kurtuluş Filmi Gösterimi ile tarih yeniden hatırlanacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı konser takvimi! 30 Ağustos 2026 Zafer Bayramı'nda Ankara'da hangi ilçede, kimin konseri var?

KAHRAMANKAZAN – FESTİVAL VE KONSER COŞKUSU BİR ARADA

Kahramankazan’da Zafer Bayramı, bu yıl 2. Uluslararası Kavurma Festivali ile birleşerek dev bir şölene dönüşüyor. 29 Ağustos Cumartesi akşamı Emre Fel, Emrah Karaduman ve dans toplulukları sahne alırken; 30 Ağustos Pazar akşamı ise rap müziğin zirvedeki ismi Sefo binlerce hayranıyla buluşacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı konser takvimi! 30 Ağustos 2026 Zafer Bayramı'nda Ankara'da hangi ilçede, kimin konseri var?

KALECİK – MUSTAFA TAŞ VE ERKAL SONEL SAHNESİ

Kalecik Belediyesi Düğün Salonu Yanı, Zafer Bayramı coşkusunu yerel müzikentin en sevilen isimleriyle kutlayacak. Erkal Sonel saat 19:30'da, Mustafa Taş ise saat 21:00'de Kaleciklilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı konser takvimi! 30 Ağustos 2026 Zafer Bayramı'nda Ankara'da hangi ilçede, kimin konseri var?

KEÇİÖREN – MOTİVE VE MELİS FİS RÜZGARI

Keçiören Belediyesi, özellikle gençlerin yoğun ilgi göstereceği enerjik bir programa imza atıyor. Türk rap müziğinin popüler isimlerinden Motive ve sevilen genç yetenek Melis Fis, 29 Ağustos Cumartesi akşamı saat 20.00'de Kalaba Kent Meydanı'nda sahnede olacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı konser takvimi! 30 Ağustos 2026 Zafer Bayramı'nda Ankara'da hangi ilçede, kimin konseri var?

PURSAKLAR – ALİ KINIK VE ANKARALI COŞKUN

Pursaklar Saray Selçuklu Meydanı, 30 Ağustos coşkusunu coşkulu bir halk konseriyle kutlayacak. Ali Kınık ve Ankaralı Coşkun, saat 19:00'dan itibaren en sevilen parçalarını meydanı dolduran vatandaşlar için seslendirecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı konser takvimi! 30 Ağustos 2026 Zafer Bayramı'nda Ankara'da hangi ilçede, kimin konseri var?

SİNCAN – BURAK YETER, SAGOPA KAJMER VE SEMİNCEK

Sincan Park, Zafer Bayramı haftasında ardı ardına dev isimleri ağırlıyor! 28 Ağustos’ta Burak Yeter, 29 Ağustos’ta Türkçe rap'in üstadı Sagopa Kajmer Sincanlılarla buluşurken; 30 Ağustos kutlamalarında ise saat 21:00'de Semincek sahne alacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı konser takvimi! 30 Ağustos 2026 Zafer Bayramı'nda Ankara'da hangi ilçede, kimin konseri var?

YENİMAHALLE – SELDA BAĞCAN VE KUBAT BULUŞMASI

Yenimahalle Ragıp Tüzün Parkı, Türk müziğinin iki dev çınarını ağırlıyor. Efsane ses Selda Bağcan 20:30'da en güzel türküleriyle sahnede olurken, kutlamalar 1 Eylül akşamı saat 20:30'da Kubat'ın konseriyle devam edecek.

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