30. İstanbul Tiyatro Festivali perdelerini 22 Ekim’de açıyor

30. İstanbul Tiyatro Festivali’nin ödül ve program tanıtım töreni dün akşam The Marmara Otel Taksim’de gerçekleştirildi. Salih Bademci’nin sunduğu gecede festivalin 30. edisyonunda izleyiciyle buluşacak yapımlar tanıtılırken, İstanbul Tiyatro Festivali Onur Ödülü de tiyatro sanatçısı Tilbe Saran’a takdim edildi.

İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, törende yaptığı konuşmada İstanbul Tiyatro Festivali’nin 1989’dan bu yana Türkiye’den ve dünyadan sanatçıları İstanbul’da buluşturan önemli bir kültür-sanat platformu olduğunu vurguladı. Eczacıbaşı, genç sanatçıları destekleyen programlara dikkat çekerek festivalin yeni arayışlara ve yenilikçi üretimlere alan açmayı sürdürdüğünü belirtti.

Koç Holding Enerji Grubu Başkanı Yağız Eyüboğlu da festivalin 22 yıldır destekçisi olduklarını belirterek, tiyatroya yapılan yatırımın gençlerin hayal gücüne, yaratıcılığına ve kültürel birikimine yapılan yatırım anlamına geldiğini söyledi.

BİRKİYE: 'MUMLARIMIZ HEP YANACAK'

Üç yıldır İstanbul Tiyatro Festivali’nin küratörlüğünü üstlenen Mehmet Birkiye ise törendeki konuşmasında İKSV yönetimine, çalışma arkadaşlarına, sponsorlara ve festival seyircisine teşekkür etti.

Tennessee Williams’ın Sırça Kümes oyunundan yaptığı alıntıyla günümüz dünyasındaki savaş ve krizlere gönderme yapan Birkiye, dünyanın “yıldırımlarla aydınlandığını” belirterek, “Biz tiyatrocular Tennessee Williams’ı dinlemeyi reddediyoruz. Mumlarımız hep yanacak, onların zarif ve masum ışığından asla vazgeçmeyeceğiz, bu korku dolu yıldırımların parçası olmayacağız.” sözleriyle tiyatrocuların karanlığa teslim olmayacağını ifade etti.

Mehmet Birkiye Handan Uzal Dündar

Törende daha sonra söz alan İstanbul Tiyatro Festivali Programlama Yöneticisi Handan Uzal Dündar, festivalin 30. edisyonunun programına ilişkin ayrıntıları aktardı.

Festivalin bu yıl da farklı sahne dillerini, uluslararası yapımları, yerli üretimleri, çağdaş dans çalışmalarını, edebiyat uyarlamalarını ve genç sanatçıların yeni arayışlarını bir araya getirdiğini belirten Dündar’ın sunumuyla programın öne çıkan yapımları izleyicilerle paylaşıldı.

Tilbe Saran'a ödülü Bülent Eczacıbaşı takdim etti.



ONUR ÖDÜLÜ TİLBE SARAN’A: 'FESTİVAL BANA UMUT VERDİ'

Festivalin Onur Ödülü bu yıl oyuncu Tilbe Saran’a sunuldu. Ödülün kendisine verileceğini öğrendiğinde “içinde kelebekler uçuştuğunu” söyleyen Saran, 37 yıllık festival tarihinin kendi belleğinde bıraktığı izleri anlattı.

Festival kapsamında izlediği oyunların yanı sıra rol aldığı yapımlardan kalan anıların da belleğinde canlandığını belirten Saran, kayıplar ve geçmişle yüzleşmenin ardından İstanbul Tiyatro Festivali’nin kendisine en çok “umut” duygusunu verdiğini söyledi.

“İstanbul Tiyatro Festivali galiba bana en çok ‘umut’ verdi” diyerek festivalin farklı kuşakları ve dünyaları buluşturan yapısına dikkat çeken Saran, ayakta alkışlandı.

PERDELER LACRİMA İLE AÇILACAK





Lacrima

30. İstanbul Tiyatro Festivali, 22 Ekim’de Caroline Guiela Nguyen imzalı Lacrima ile başlayacak. Théâtre National de Strasbourg’un ilk kadın direktörü olan Nguyen’in yönettiği yapım, 2024’te Avignon Festivali’ndeki gösteriminin ardından Paris, Londra ve New York’un da aralarında bulunduğu önemli sahne ve festivallerde izleyiciyle buluştu.

Lacrima, 22-23 Ekim’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde sahnelenecek.

NDT 2 YILLAR SONRA İSTANBUL’DA

Dünyanın önde gelen çağdaş dans topluluklarından Nederlands Dans Theater’ın NDT 2 topluluğu da uzun bir aranın ardından festivale konuk olacak. NDT 2, üç farklı koreografın eserlerinden oluşan üç bölümlük gösterisiyle 27-28 Kasım’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde izleyici karşısına çıkacak.

Festivalin uluslararası programında ayrıca, Dmitry Krymov’un yönettiği Requiem ve Filistinli sanatçı Marah Haj Hussein’in kişisel hikâyesinden yola çıkan Dil Problem Değil dikkat çekiyor.

SAHNENİN SINIRLARINI GENİŞLETEN YAPIMLAR

İKSV Erişilebilir Sanat Partneri DenizBank’ın katkılarıyla programa dahil edilen Veda Ritüeli, sevgi, kayıp, iletişimsizlik ve ebeveynlik temalarını sözsüz bir performansla ele alıyor. Ramesh Meyyappan’ın oynadığı, "George Mann’"İn yönettiği yapım 7-8 Kasım’da Paribu Art’ta sahnelenecek.

Festivalin İDOB ve MDTistanbul ortak yapımı "Rüzgâr Ağacı" ise Fernando Melo’nun koreografisiyle 24-25 Ekim’de AKM Tiyatro Salonu’nda izleyiciyle buluşacak.

FESTİVAL ŞEHRİN FARKLI NOKTALARINA YAYILIYOR

Festival programında İstanbul’un farklı mekanlarına yayılan özgün yapımlar da yer alıyor. BAM İstanbul’un 10. yılı kapsamında sahneleyeceği "İstanbul Mon Amour I Aşk > Nefret < Aşk", Kadıköy’ün farklı mekanlarında izleyiciyle buluşacak.

Reşad Ekrem Koçu’nun İstanbul anlatılarından hareketle hazırlanan bir başka mekâna özgü yapım olan "Aşk Yolunda" İstanbul’da "Neler Olmuş: Silahşörkızı Rabia Hanım" ise 24-25 Ekim’de tarihi Phebus Müzayede Evi’nde sahnelenecek.

19. yüzyıl Yeniköy’ünde geçen bir düğün gecesinden günümüze kalan bir senetten yola çıkan "Bir Çeyiz Sözleşmesi" ise 30-31 Ekim ve 1 Kasım’da Yeniköy Panayia Ortodoks Kilisesi’nde izlenebilecek.

'BU İŞTE BİR KADIN VAR'

Kadın yazar, yönetmen ve oyuncuların öne çıktığı yapımlardan oluşan “Bu İşte Bir Kadın Var” seçkisi de festival programındaki yerini koruyor. Yngvild Aspeli ve Paola Rizza’nın Henrik Ibsen’in "Bir Bebek Evi" adlı eserinden hareketle hazırladığı yapım, 14-15 Kasım’da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde sahnelenecek.

İstanbul doğumlu Rum ressam İvi Stangali’nin kayıp izlerini sahneye taşıyan "Sanatçısı Belirsiz İvi Buradaydı" ise 3-4 Kasım’da Arter Karbon’da, 17 Kasım’da Bakırköy Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde izleyiciyle buluşacak.

GENÇ SANATÇILARA “YENİ ARAYIŞLAR”

Üç yıl önce başlatılan “Yeni Arayışlar” bölümü bu yıl iki oyunla devam ediyor. Taldans’ın, Tiyatro Araştırma Laboratuvarı’nın arşivindeki Troya İçinde Vurdular Beni oyunundan yola çıktığı "En Son Neyi Unuttuğumu Hatırlamıyorum", 13-14 Kasım’da Alan Kadıköy’de sahnelenecek. Yeşim Özsoy’un yönettiği "Aksak Deliryum "ise 24-25 Kasım’da Alan Kadıköy’de olacak.

EDEBİYAT SAHNEYE TAŞINIYOR

Festival programında edebiyat uyarlamaları da önemli bir yer tutuyor. Murat Gülsoy’un aynı adlı romanından uyarlanan "Ve Ateş Bizi Tüketiyor", 31 Ekim ve 1 Kasım’da Bakırköy Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde; J. M. Coetzee’nin Romancının Romanı eserinden uyarlanan Elizabeth Costello ise 4-5 Kasım’da Paribu Art’ta sahnelenecek.

Tolstoy’un Anna Karenina romanıyla günümüz sosyal medya dünyası arasında paralellikler kuran Anna K. ise 18-19 Kasım’da Alan Kadıköy’de izleyiciyle buluşacak.

KAPANIŞ DORİAN GRAY’İN PORTRESİ İLE

30. İstanbul Tiyatro Festivali, Oscar Wilde’ın klasik eseri Dorian Gray’in Portresinin yeni uyarlamasıyla sona erecek.

Mehmet Birkiye’nin yönetmenliğini üstlendiği, Kerem Kurdoğlu’nun sahneye uyarladığı yapımda Salih Bademci, Engin Hepileri ve Yiğit Sertdemir rol alıyor. Oyun 3 Aralık’ta Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde sahnelenecek.

Gösteri aynı zamanda Mehmet Birkiye’nin üç yıllık küratörlük döneminin kapanışı ve küratörlük görevini Naz Erayda ile birlikte devralacak Kerem Kurdoğlu’nun festival ailesine katılışının da başlangıcı olacak.

BİLETLER 11 EYLÜL’DE SATIŞTA

30. İstanbul Tiyatro Festivali biletleri, Lale Kart üyelerine yönelik ön satışın ardından 11 Eylül Cuma günü saat 10.30’dan itibaren genel satışa çıkacak.

Biletler passo.com.tr, Passo web ve mobil uygulaması ile Passo perakende satış noktalarından alınabilecek. Eczacıbaşı Genç Bilet kapsamında sınırlı sayıda öğrenci bileti ise 50 TL olacak.

Festival, 22 Ekim-3 Aralık 2026 tarihleri arasında İstanbul’un farklı sahnelerinde gerçekleştirilecek.