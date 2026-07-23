36. Akbank Caz Festivali'nde sahne alacak isimler açıklandı

Akbank Caz Festivali, 36. yılında uluslararası ve yerel caz sahnesinin önde gelen isimlerini konuk edecek.
Akbank Sanat'ın BKM organizasyonuyla düzenlediği festival, 26 Eylül-11 Ekim'de şehrin farklı mekanlarında 30'dan fazla konser ve yan etkinliğe ev sahipliği yapacak.
Festivalde, 26 Eylül'de Frankhan Selectist'te Joe Armon-Jones, Yeldeğirmeni Sanat'ta Danae Palaka, 27 Eylül'de Yeldeğirmeni Sanat'ta Momoko Gill, 29 Eylül'de Salon İKSV'de Sarathy Korwar Drum Ensemble, 30 Eylül'de Komünite'de Robinson Khoury MYA, All Saints Moda Kilisesi'nde ise Merve Salgar ve Anıl Eraslan'dan oluşan Velvele konser verecek.
Ekim ayının ilk gününde Ensemble Babylon'da Ben LaMar Gay, Komünite'de Jakob Manz liderliğindeki Young European Stars performans sergileyecek.
Emin Fındıkoğlu +12 orkestrası, 2 Ekim'de Saint Benoit Fransız Lisesi'nde sahnede olacak.
James Carter Piano Quartet, Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde, saksafoncu Cochemea ise Salon İKSV'de 3 Ekim'de müzikseverlerle buluşacak.
Sibel Köse'nin "Vistula'dan Boğaz'a Uzanan Caz Köprüsü" projesi Akatlar Kültür Merkezi'nde, L'Antidote de ARTER Karbon'da 4 Ekim'de izlenebilecek.
Dhafer Youssef Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde, Yazmin Lacey ise Babylon'da 7 Ekim'de sanatseverlerle bir araya gelecek.
8 Ekim'de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde 10 Grammy ödüllü usta trompetçi Arturo Sandoval, Borusan Müzik Evi'nde de Sasha Berliner sahne alacak.
Kassa Overall 9 Ekim'de Babylon'da, Nicole Zuraitis 10 Ekim'de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde hayranlarıyla buluşacak.
Festival, 11 Ekim'de ARTER Karbon'da Kinkajous ve Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde Savina Yannatou ile Lamia Bedioui eşliğindeki Primavera en Salonico konserleriyle sona erecek.