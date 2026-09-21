4. Fethiye Uluslararası Film Festivali'nde kısa film seçkisi açıklandı

Fethiye Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği tarafından, Fethiye Belediyesi’nin desteğiyle bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek Fethiye Uluslararası Film Festivali, farklı ülkelerden yönetmenlerin kısa film çalışmalarını bir araya getiren seçkileriyle uluslararası programını zenginleştiriyor.

4-8 Kasım 2026 tarihleri arasında düzenlenecek festival, kısa ve uzun metraj film gösterimlerinin yanı sıra söyleşi, panel, atölye ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

FARKLI COĞRAFYALARIN HİKAYELERİ FETHİYE’DE

Uluslararası Kısa Film Gösterim Seçkisi kapsamında Rusya, İran, Yunanistan, Azerbaycan ve Polonya’dan yapımlar izleyiciyle buluşacak. Seçkide; Yuri Nazimov’un “A Little Mutt”, Houra Kian’ın “American Dream”, Amir Rezaei’nin “Drunk Steps”, Veniamin Tronin’in “Ladies’ Man; Earth And Sky”, Nikos Kakonas’ın “Mavro Vouno (Black Mountain)”, Zahra Torkamanlou’nun “Sona”, Mohammad Hasani’nin “The Poetics of Stones”, Elshad Arshadoglu’nun “Towards The Light”, Alina Dzmitrovich’in “Traveling Flower” ve Sabah Mohammadi’nin “Warden” adlı filmleri yer alıyor.

Seçki; kurmaca ve belgesel türlerindeki kısa filmleri bir araya getiriyor.

VARŞOVA FİLM OKULU’NDAN ÖZEL KISA FİLM SEÇKİSİ

Festivalin uluslararası programında ayrıca Varşova Film Okulu Uluslararası Kısa Film Seçkisi de yer alıyor. Seçkide Max Bommas’ın “Like All The Others”, Ege Yılmaz’ın “Liminal”, Nada Khalifa’nın “Qaher”, Elena Vatamanu-Margineanu’nun “First Last Month” ve Teodor Stoilov ile Nellie Rajala’nın “Grandpa's Fur” filmleri gösterilecek.