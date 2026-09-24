4. Sanat Dünyamız Günleri başlıyor

1974’ten bu yana yayın hayatını sürdüren 210. Sayısı satışta olan güncel sanat odağında üç ayda bir okurlarla buluşan Sanat Dünyamız dergisinin editörü Fisun Yalçınkaya ve Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Etkinlikler Yöneticisi Ahsen Erdoğan’ın hazırladığı 4. Sanat Dünyamız Günleri, bu yıl “Çatlak Koza” başlığıyla sergi, performans, atölye ve konuşmaları bir araya getiriyor. “Çatlak Koza” başlığı her kozanın, yuvanın ve düzenin kırılmaya müsait yapısına, kozaların işe yaradığı ya da yaramadığı hallere bakıyor.

Program 8 Ekim’de Burak Ata’nın “En Olağan Hislerimi Şeyleştirdiğimde Olanlar” başlıklı kişisel sergisi ve sanatçı konuşması ile başlayacak. 9 Ekim’de Vardal Caniş ile katılımcıların kendi dergilerini hazırlamasına dayalı “Fanzin: Bu Bir Sanat Dünyamız Değildir” atölyesi düzenlenecek. Aynı gün Burak Delier ve Şive Neşe Baydar, “Hop Oturup Hop Kalkmak: Sanat ve Tekrar” başlıklı sanatta ve sanat eğitiminde tekrar, rutin, alışkanlık ve yeni üzerine bir sohbet geliştirecekler. 10 Ekim’de Şafak Şule Kemancı’nın “Kendi Kozam” atölyesinin yanı sıra İris Ergül’ün “Dön Dolaş” adlı, kâğıt katlamalar üzerinden ilerleyen atölyesi gerçekleşecek. Yağmur Yıldırım da kentsel mekânlarda bir araya gelme pratikleri üzerine konuşacak. Program, 11 Ekim’de İris Ergül’ün ilk kez gösterilecek “Can Suyu” ve Merve Morkoç’un “Ölçülebilir Aşağılanma” performansları ve Mine Söyler’in performans ve tekrarlar üzerine gerçekleştireceği konuşmayla sona erecek.