4. Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali sürüyor
Gaziantep'te düzenlenen 4. Uluslararası Gastronomi Festivali üçüncü gününde etkinliklerle devam etti.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik, Gaziantep'i Geliştirme Vakfı ve Büyükşehir Belediyesinin iş birliğinde bu yıl "Sürdürülebilirlik ve Biyoçeşitlilik" temasıyla gerçekleştirilen festivalde çeşitli yemek yarışmaları, paneller, söyleşiler ve workshop etkinlikleri yapıldı.
Festival kapsamında 7 Catering Sahibi ve Köşe Yazarı Ebru Erberdi, Günaydın Et Restoranları Kurucu Ortağı ve Şefi Cüneyt Asan ile "Ete Dair Her Şey", Sürdürülebilir Yaşam Aktivisti ve Beslenme Uzmanı Dilara Koçak da "Sürdürülebilir Yaşam için Sürdürülebilir Beslenme" konusunda söyleşiye katıldı.
Öte yandan Yaşar, Özyeğin, Bolu Abant İzzet Baysal, Akdeniz ve Gaziantep Üniversitelerinin gastronomi bölümleri Gaziantep yemeklerine yer verdikleri menüleriyle rekabet etti.
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