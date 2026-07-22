63. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Onur Ödülleri’nin sahipleri belli oldu

Türkiye’nin en uzun soluklu ve saygın sinema etkinliklerinden biri olan Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl 63. kez kapılarını açıyor. 24-31 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan organizasyonda, merakla beklenen Onur Ödülleri’nin sahipleri duyuruldu. Geçtiğimiz yıl Serap Aksoy ve Settar Tanrıöğen’e verilen Onur Ödülleri, bu yıl 24 Ekim Cumartesi günü düzenlenecek açılış töreninde Menderes Samancılar ve Tilbe Saran’a takdim edilecek.

YEŞİLÇAM’DAN GÜNÜMÜZE 50 YILLIK SANAT YÜRÜYÜŞÜ: MENDERES SAMANCILAR

Sanat yaşamına 1974 yılında adım atan ve 1975'te İnce Memed Vuruldu filmiyle sinema kariyerine başlayan Menderes Samancılar, 50 yılı aşkın sürede 100’den fazla sinema filmi, dizi ve dijital platform projesinde rol aldı. Bereketli Topraklar Üzerinde, Zıkkımın Kökü, Dönersen Islık Çal ve Babamın Kanatları gibi klasiklerleşmiş yapımlardaki güçlü karakter oyunculuğuyla hafızalara kazınan usta sanatçı; ulusal ve uluslararası alanda pek çok ödüle layık görüldü.

Oscar ödüllü Claude Lelouch, Bahman Ghobadi ve Mohsen Makhmalbaf gibi dünyaca ünlü yönetmenlerle çalışarak Türk oyunculuğunu uluslararası arenada da temsil eden Samancılar; Adana Altın Koza Film Festivali Yürütme Kurulu Başkanlığı ve Şile Çocuk Yönetmenler Film Şenliği gibi kulvarlarda da sinema kültürünün gelişimine katkı vermeyi sürdürüyor.

SAHNELERDEN SİNEMAYA ÇOK YÖNLÜ BİR SANATÇI: TİLBE SARAN

Tiyatro, sinema ve seslendirme çalışmalarının yanı sıra eğitmen kimliğiyle de öne çıkan Tilbe Saran, Kenter Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, İstanbul Şehir Tiyatrosu ve kurucularından olduğu Aksanat Prodüksiyon Tiyatrosu başta olmak üzere otuzdan fazla oyunda sahne aldı. Sinema yolculuğunda Korkuyorum Anne, Beş Vakit, Zenne, Çekmeceler ve Bergen gibi döneme damga vuran yapımlarda yer alan Saran, 2011 yılında 48. Altın Portakal Film Festivali’nde Zenne filmindeki performansıyla "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülünü kazanmıştı.

Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak yeni kuşaklar yetiştiren, Oyuncular Sendikası’nda üstlendiği görevlerle mesleki dayanışmaya öncülük eden usta oyuncu, sanatı toplumla buluşturan çalışmalarına kesintisiz devam ediyor.