7. Uluslararası Opus Amadeus Org Festivali başlıyor!

Üç konserin verileceği 7. İstanbul Uluslararası Opus Amadeus Org Festivali İtalyan orgist Alessandro Bianchi’nin 6 Ekim Salı 20.30’da Beyoğlu, Sent Antuan Kilisesi’nde vereceği konserle başlıyor.

19 Ekim 20.30’da İspanyol orgist Loreto Aramendi ve 7 Kasım 20.30’da Macar orgist Ágoston Tóka ise, Sent Antuan Kilisesi’nde konser verecekler.



Konserlerde Albinoni’den Fauré’ye, Bach’tan Mendelssohn’a, Handel’den Saint-Saëns’a, Purcell’den Ravel’e, Corelli’den Haydn’a uzanan kilise orgu için yazılmış eserler seslendirilecek. Artisan Organizasyon tarafından düzenlenen ve sanat yönetmenliğini Mehmet Mestçi’nin yaptığı festivali hakkında detaylar @artisan.organizasyon Instagram adresinden takip edebilir, biletler Biletix’ten temin edilebilir.