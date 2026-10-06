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7. Uluslararası Opus Amadeus Org Festivali başlıyor!

7. Uluslararası Opus Amadeus Org Festivali başlıyor!

6.10.2026 12:24:00
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Haber Merkezi
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7. Uluslararası Opus Amadeus Org Festivali başlıyor!

Türkiye’de ilk defa 2019’dan beri düzenlenen “İstanbul Uluslararası Opus Amadeus Org Festivali’nin yedincisi bu akşam Sent Antuan Kilisesi’nde başlıyor.
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Üç konserin verileceği 7. İstanbul Uluslararası Opus Amadeus Org Festivali İtalyan orgist Alessandro Bianchi’nin 6 Ekim Salı 20.30’da Beyoğlu, Sent Antuan Kilisesi’nde vereceği konserle başlıyor. 

19 Ekim 20.30’da İspanyol orgist Loreto Aramendi ve 7 Kasım 20.30’da Macar orgist Ágoston Tóka ise, Sent Antuan Kilisesi’nde konser verecekler.

Konserlerde Albinoni’den Fauré’ye, Bach’tan Mendelssohn’a, Handel’den Saint-Saëns’a, Purcell’den Ravel’e, Corelli’den Haydn’a uzanan kilise orgu için yazılmış eserler seslendirilecek. Artisan Organizasyon tarafından düzenlenen ve sanat yönetmenliğini Mehmet Mestçi’nin yaptığı festivali hakkında detaylar @artisan.organizasyon Instagram adresinden takip edebilir, biletler Biletix’ten temin edilebilir.

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