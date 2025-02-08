71. Sait Faik Hikâye Armağanı başvuruları başladı

Yayınlanma: 08.02.2025 - 17:00

Güncelleme: 08.02.2025 - 17:00

Darüşşafaka Cemiyeti ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle her yıl bir öykü yazarına verilen Sait Faik Hikâye Armağanı’na başvurular başladı.

Bu yıl Armağan ile birlikte Doğan Hızlan Özel Ödülü de verilecek.

Usta yazar Sait Faik Abasıyanık’ın anısını yaşatmak adına her yıl bir öykücüye verilen ve Darüşşafaka Cemiyeti ile İş Bankası Kültür Yayınları’nın iş birliğiyle düzenlenen 71. Sait Faik Hikâye Armağanı’na başvurular başladı.

Yarışmaya katılacak yazarların, başvuru yapacakları hikâye kitabından on beş (15) nüshayı, 28 Şubat 2025, Cuma günü saat 17.00’ye kadar Darüşşafaka Cemiyeti’ne elden ya da posta yoluyla ulaştırması gerekiyor. Yarışmaya katılacak hikâye kitaplarının 2024 yılında yayımlanmış olması, herhangi bir ödül almamış olması ve yazarın daha önce Armağan’ı kazanmamış olması gerekiyor.

Ön jüri ve jürinin değerlendirme süreçlerinden geçecek başvuruların kazananı Mayıs ayı içinde açıklanacak.

DOĞAN HIZLAN ÖZEL ÖDÜLÜ

Bu yıl ayrıca, Sait Faik Hikâye Armağanı’nın Onursal Jüri Başkanı Doğan Hızlan adına “Doğan Hızlan Özel Ödülü” de verilecek. Kısa listeye kalan yazarlardan birine takdim edilecek bu özel ödül, Armağan’ın nihai sonucu ile birlikte duyurulacak.

71. Sait Faik Hikâye Armağanı ve Doğan Hızlan Özel Ödülü’nün ön jürisi, Emrah Kolukısa’nın koordinatörlüğünde toplanacak. Ön jüride Seray Şahinler Demir, Eray Ak ve Ali Bulunmaz yer alıyor.

Jüri ise Prof. Dr. Nazan Aksoy, Prof. Seval Şahin, Cemil Kavukçu, İhsan Yılmaz, Faruk Duman, Darüşşafaka Cemiyeti Kültürü ve Tarihi Komisyonu Üyesi Beşir Özmen ve Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali’den oluşuyor.

Bugüne kadar Haldun Taner, Orhan Kemal, Necati Cumalı, Adalet Ağaoğlu, Ayşe Kulin, Selim İleri, Oya Baydar, Pınar Kür, Bilge Karasu, Mehmet Günsür, Yekta Kopan, Melisa Kesmez, Şermin Yaşar ve Ayşegül Devecioğlu gibi değerli yazarların kazandığı Sait Faik Hikâye Armağanı, geçtiğimiz yıl “Hay” adlı hikâye kitabıyla Barlas Özarıkça’ya verildi.

İŞ BANKASI KÜLTÜR YAYINLARI’NIN DARÜŞŞAFAKA’YA BAĞIŞI SÜRECEK

Sait Faik Abasıyanık’ın eserlerinin telifi 2011 yılından itibaren Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın uhdesinde geçti. 1 Ocak 2025 tarihinde ise telif hakları serbest kaldı. Kültür Yayınları, bu tarihten sonra da Türk edebiyatının köşe taşlarından Abasıyanık’ın anısına saygı amacıyla, kitaplarından elde edilecek gelirden, yazarın vasiyetine uygun bir biçimde Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlamayı sürdürecek.

SAİT FAİK HİKÂYE ARMAĞANI

1955 yılında yazarın annesi Makbule Abasıyanık tarafından hayata geçirilen Sait Faik Hikâye Armağanı, Makbule Hanım’ın 1964 yılındaki vefatının ardından Darüşşafaka Cemiyeti tarafından sürdürülüyor. Sait Faik’in annesi Makbule Abasıyanık’ın vasiyeti doğrultusunda her yıl, dönemin önde gelen edebiyat ustalarından oluşan jüri, o yıl içinde yazılmış en iyi öyküyü seçerek yazara Sait Faik Hikâye Armağanı’nı takdim ediyor.

2012 yılından itibaren Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından verilen, bu yıl itibarıyla ise Kültür Yayınları’nın yanı sıra Türkiye İş Bankası’nın iş birliğiyle verilecek olan Sait Faik Hikâye Armağanı, edebiyat dünyamızın en önemli ödülleri arasında yer alıyor.