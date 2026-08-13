8 bin yıllık Hattuşa Antik Kenti'nde heyecanlandıran keşif: 3 bin 800 yıllık küpler gün yüzüne çıkarıldı

Çorum'un Boğazkale ilçesinde bulunan ve 8 bin yıllık geçmişe sahip olan Hattuşa Antik Kenti'nde yürütülen arkeolojik kazılarda tarihi bir keşfe imza atıldı. UNESCO Dünya Kültür Mirası ve Dünya Belleği listelerinde yer alan ören yerinde sürdürülen çalışmalarda, yaklaşık 3 bin 800 yıllık olduğu değerlendirilen bir depolama ve ticaret merkezi açığa çıkarıldı.

Alman Arkeoloji Enstitüsü adına Prof. Dr. Andreas Schachner başkanlığında yürütülen kazılarda, antik kentin Kral Sarayı ile Büyük Tapınak arasında kalan Büyükkale Kuzeybatı Yamacı'nda Hitit öncesi döneme, Asur Ticaret Kolonileri Çağı'na ait yapılar tespit edildi. Dik yamaca teraslama yöntemiyle yerleştirilmiş 16 büyük küpün bulunduğu alanda kazı çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.

"MİLATTAN ÖNCE 1800-1750'Lİ YILLARA AİT"

Keşfedilen alanın tarihlendirilmesine ilişkin bilgi veren Kazı Başkanı Prof. Dr. Andreas Schachner, depolama merkezinin milattan önce 1800-1750'li yıllara ait olabileceğini belirtti. Antik kentin Hititlerden önce "Hattuş" adıyla anıldığını ifade eden Schachner, "Buradaki kazılarla birçok dönemi ortaya çıkardık. Şu anda bulduğumuz en eski dönem Asur Ticaret Kolonileri Çağı'na ait. O dönemki adıyla 'Hattuş' kentinde Aşağı Şehir bölgesinde Asurlu tüccarların bir kolonisi vardı. Buradaki büyük küplerde Orta Tunç Çağı'nda, Karum döneminde erzaklar ve tarladan gelen ürünler depolanıyordu" dedi.

DOĞA ŞARTLARIYLA MÜCADELE İZLERİ

Alanın geçmişte büyük bir heyelana maruz kaldığını aktaran Schachner, yapının doğa olayları nedeniyle tahrip olduğunu dile getirdi. Benzer bir mimarinin 1960'lı yıllarda yürütülen kazılarda da bulunduğunu hatırlatan Schachner, "Sanki o dönemin Hattuş kentinin ticari ve depolama merkezine denk gelmişiz. Bu yapı büyük bir heyelanla tahrip olmuş, sonra Hititler buranın üzerine binalar yapmış ancak onların binaları da heyelandan nasibini almış. Bu yamaçta insanların doğanın gücüyle nasıl mücadele ettiklerini ve pes etmediklerini görebiliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Küplerin içinde çamur ve toprak kalıntıları bulunduğunu kaydeden uzmanlar, depolanan ürün türlerinin tespiti için arkeobotanik incelemelerin başlatılacağını bildirdi.