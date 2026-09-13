83. Venedik Film Festivali'nde tarihi anlar: Gazze katliamını anlatan 'NAZA' filmi 25 dakika alkışlandı

Sinema dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan 83. Venedik Uluslararası Film Festivali, düzenlenen görkemli ödül töreniyle sona erdi. Festivalin en büyük ödülü olan Altın Aslan, yönetmen May el-Toukhy imzalı "Kvinde Ukendt" (Women Unknown) filmine verilirken; Gümüş Aslan En İyi Yönetmen Ödülü "Dau" filmiyle Ilya Khrzhanovsky'nin oldu. En İyi Erkek Oyuncu ödülünü "Wild Horse Nine" filmindeki performansıyla John Malkovich, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü ise Mathilde Arcel kazandı.

VENEDİK TARİHİNİN EN UZUN ALKIŞ REKORU

Ödül gecesine ve festival geneline damgasını vuran yapım ise Jüri Özel Ödülü'ne layık görülen "NAZA" belgeseli oldu. İsrail'in Gazze'deki sivil katliamını ve uyguladığı sistemleri gözler önüne seren film, Sala Grande'deki gala gösteriminde tam 25 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Bu süre, festival tarihinde bir filme verilen en uzun alkış rekoru olarak kayıtlara geçti.

İSRAİLLİ YÖNETMENLERDEN SİSTEMATİK KATLİAM BELGESELİ

Oscar ödüllü "No Other Land" filminin İsrailli yönetmenleri Yuval Abraham ve Rachel Szor tarafından hayata geçirilen "NAZA", Tel Aviv'in çatı katlarında gece çekildi. Belgesel, isimsiz istihbarat personeli ve olaya karışan askerlerin doğrudan ifadeleri aracılığıyla İsrail'in Gazze'deki Filistinli sivillere yönelik planlı toplu katliamının arkasındaki mekanizmayı belgeliyor. Gösterimin ardından salon ışıklarının yanmasıyla birlikte izleyiciler tarafından Filistin bayrakları açılırken, İsrailli yönetmenlerin tebrikler karşısında vakur ve ciddi duruşlarını koruduğu görüldü.

"NAZA"nın kırdığı 25 dakikalık rekor, geçtiğimiz yıl 24 dakikaya yakın alkış alan ve Gazze'de öldürülen 6 yaşındaki Hind Rajab'ın hikayesini anlatan belgeseli de geride bıraktı. Bu yılki festivalde Penélope Cruz ve Javier Bardem'in başrollerini paylaştığı "Bunker" 16 dakika, Martin McDonagh'ın "Wild Horse Nine" filmi ise 14 dakika alkış almıştı.