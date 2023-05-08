87. yaşı kutlanıyor

Yayınlanma: 08.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 08.05.2023 - 03:08

Kökleri, Riyaseti Cumhur Musiki Heyeti ve bu heyetin kurduğu Musiki Muallim Mektebi’ne dayanan Ankara Devlet Konservatuvarı Cebeci’de 6 Mayıs 1936’da kuruldu, 1982 yılında Hacettepe Üniversitesi’ne bağlandı. Bugün Beytepe Yerleşkesi’nde çalışmalarını sürdüren konservatuvar müzik ve sahne sanatları alanlarına nitelikli sanatçılar yetiştirmeye devam ediyor.

Etkinlikler 5 Mayıs Cuma günü Anıtkabir ziyareti ile başladı. Ardından okulun 1974 mezunu ve öğretim üyesi şef Rengim Gökmen yönetiminde Hacettepe Senfoni Orkestrası konser verdi. İstiklal Marşı ile başlayan konser eski mezunlar, öğretim üyeleri, öğrencilerin birlikte söylediği Necil Kazım Akses ve Ulvi Cemal Erkin’in bestelediği “Konservatuvar Marşı” ile sona erdi. Konserin ardından pandemi nedeniyle iki yıl düzenlenemediğinden 1970, 1971 ve 1972 mezunlarının plaketleri birlikte verildi. Aralarında Mesut İktu, Dilek İlerici Böke, Deniz Çığ, Güherdal Çakırsoy, Meral Honöz, Nezih Seçkin’in de olduğu mezunlar anı plaketlerini rektör yardımcısı Prof. Dr. Serhat Ünal, konservatuvar müdürü Prof. Metin Munzur, müdür yardımcıları Prof. Dr. Cenk Güray ve Doğan Çakır ile ana sanat dalı başkanlarının elinden aldılar.

Müzik, tiyatro, opera bale anasanat Dallarının düzenlediği konser, gösteri ve söyleşilerle devam eden kutlama etkinlikleri 11 Mayıs günü 19.30’da okulun mezunu ve öğretim üyesi şef Burak Tüzün yönetiminde Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Gençlik Senfoni Orkestrası’nın Büyük Salon’da vereceği konserle sona erecek.