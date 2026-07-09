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9. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, Tosca ile kapandı

9. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, Tosca ile kapandı

9.07.2026 20:45:00
Güncellenme:
AA
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9. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, Tosca ile kapandı

Tosca operası ile 9. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali perdelerini kapadı.
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İzmir'de düzenlenen 9. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, Giacomo Puccini'nin operası Tosca ile perdelerini kapadı.

İzmir Devlet Opera ve Balesinden yapılan açıklamaya göre, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen, 13 gün süren festival boyunca Efes Antik Tiyatro ile Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde 1 opera, 2 bale, 1 sahne kantatı ve 1 çocuk oyunundan oluşan 5 eser, 8 temsille sanatseverle buluştu.

Final gecesinde İzmir Devlet Opera ve Balesinin sahnelediği Tosca, orkestra şefi Roberto Gianola yönetiminde ve Yiğit Günsoy'un rejisiyle sahnelendi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün yaz sezonu boyunca sürdürdüğü festival programının Efes'in ardından güney sahillerinde devam edeceği ifade edildi.

İlgili Konular: #opera #Tosca #Efes Opera ve Bale Festivali

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