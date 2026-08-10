9. Uluslararası Özkan Mert Onur Ödülleri’nin kazananları açıklandı

Hoşgörü, barış, kültürel miras, bilim, sanat ve insanlığa değer katan yaşamları görünür kılmak amacıyla 2015 yılından bu yana düzenlenen Uluslararası Özkan Mert Onur Ödülleri, bu yıl dokuzuncu kez sahipleriyle buluşuyor. UNESCO’nun “Yaşayan İnsan Hazineleri” yaklaşımı ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından esas alınan değerlendirme ölçütleri doğrultusunda gerçekleştirilen değerlendirmeler sonucunda belirlenen ödül sahipleri açıklandı. Şiir ödülüne, İtalya’dan Michela Zanarella ile Mustafa Ergin Kılıç layık görüldü. Edebiyat ödülünün sahibi, Seyyit Nezir oldu. Çeviri ödülüne, Edit Taşnadi ile Prof. Dr. Oğuz Baykara layık görüldü. Bilim ödülü Ergün Kırlıkovalı’ya verilirken, Anadolu tarım mirası ödülünü Ziraat Müh. Nesim Demirkaya aldı. Kadın liderlik ve ilham ödülü Ülkü Rowe’a verildi. Meslekte onur ödülü bu yıl Prof. Dr. Rüveyde Akbay’a verilirken, yazarımız Adnan Binyazar ile Yaşar Aksoy, yaşam boyu onur ödülünün sahibi oldu. Görsel sanatlar ödülü Emekli Diplomat Daver Darende ve Aydın Aşkan’a verildi. Gastronomi tarihi ödülüne Priscilla Mary Işın, Sanem Mert Doğa Ödülü’ne Pınar Bilir, Numan Gülşah Onur Ödülü’ne Berna Metingü layık görüldü.

ÖDÜLLER SAHİBİNİ İSTANBUL’DA DÜZENLENECEK TÖRENLE BULACAK

Ödüle layık görülen isimler, ödüllerini 24 Ekim saat 13.30’da İstanbul Yüksek Ticaretliler Marmara Lokali’nde düzenlenecek törenle alacak. Tören, Havva Mert’in şiir dinletisiyle başlayacak. Dilek Alp’in açılış konuşmasının ardından Marmara Üniversitesi Mezunları Derneği Genel Başkanı Yusuf Süleyman Karadağ konuşma yapacak. Süreyya Türkaydın ve Birhan Akarsu’nun şiir sunumundan sonra, Havva Mert tarafından Özkan Mert’in tanıtımı yapılacak. Daha sonra Özkan Mert, konuşma ve şiir sunumu yapacak. Daha sonra Dilek Alp ve Havva Mert tarafından ödüller sahiplerine verilecek.