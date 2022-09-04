ABD eski başkanlarından Barack Obama Emmy ödülü kazandı
ABD'nin 44. Başkanı Barack Obama, Netflix’teki ulusal parklar belgeseli seslendirmesiyle Emmy Ödülü kazandı.
Voice of America’da yer alan habere göre; Netflix’te yayınlanan belgeseli, Obama çiftinin yapım şirketi hazırlamış, beş bölümde dünyanın dört bir yanından ulusal parklar incelenmişti. Obama daha önce iki otobiyografisini seslendirdiği sesli kitaplarla Grammy Ödülü kazanmıştı.
Obama’nın Emmy, Grammy, Oscar ve Tony ödülü almış kişilere denilen “EGOT” olması için iki adımı daha kaldığı vurgulandı.
Obama böylelikle, 1956 yılında onur ödülü alan Dwight Eisenhower'den sonra tarihte Emmy kazanan ikinci ABD başkanı oldu.
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