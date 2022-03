ABD'li müzisyen John Grant, Zorlu PSM’de konser verdi

26 Mart 2022 Cumartesi, 00:00

Farklı müzik türlerini içeren geniş repertuvarıyla kitlelerin beğenisini kazanan Grant'ın konserine müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Müzik kariyerine alternatif rock grubu Czars'ın kurucu ortağı, baş vokalisti, piyanisti ve söz yazarı olarak başlayan Grant, Czars ile 1994'ten 2006'ya kadar 6 stüdyo albümü çıkardı.

John Grant, 1,5 saat süren konserde, aralarında 'TC & Honeybear', 'Cruise Room', 'It Dosen’t Matter to Him', 'Queen of Denmark' ve 'Global Warming'in de olduğu parçaları dinleyicilerin beğenisine sundu.

'GMF', 'Marz' ve 'Black Belt' gibi parçalarıyla son zamanlarda dijital platformlarda öne çıkan sanatçı, ilk solo albümü 'Queen of Danish' ile Mojo tarafından 'Yılın En İyi Albümü' ödülüne layık görülmüştü.