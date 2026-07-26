Açık havada sinema günleri Altınordu’da

Altınordu Belediyesi, bu yıl yaşamını yitiren Ordulu usta sanatçı Kadir İnanır’ın anısına düzenlendiği Açık Hava Sinema Günleri, Yeşilçam’ın başyapıtlarından “Devlerin Aşkı” filmiyle başladı.

Akyazı Sahili Etkinlik Alanı’nda yapılan etkinlikte, açık havada kurulan dev ekranda filmi izleyen sinemaseverler hem nostalji dolu anlar yaşadı hem de Kadir İnanır’ın unutulmaz oyunculuğunu bir kez daha hatırladı.

Öte yandan cumartesi günü de İnanır’ın Türk sinemasına damga vuran eserleri arasında yer alan “Selvi Boylum Al Yazmalım” filmi de sinemaseverlerle buluştu.