Adana Altın Koza Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu! En İyi Film Ödülü 'Bir Arada Yalnız'ın...

33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 26 Eylül-4 Ekim 2026 tarihleri arasında Adana’da düzenlendi. Adana Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğindeki festivalde 23 ülkeden 154 yönetmenin 210 filmi izleyiciyle buluştu. Festivalin En İyi Film Ödülü ise Ali Vatansever’in yönettiği “Bir Arada Yalnız” filmine verildi.
Festival kapsamında düzenlenen yarışmada En İyi Film Ödülü’nü “Bir Arada Yalnız” filmi kazandı. Filmin yönetmenliğini Ali Vatnsever üstlenirken, oyuncu kadrosunda Fatih Al, Esra Kızıldoğan ve Onur Gözeten yer aldı.
Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda 10 film yarıştı: Ali Özel’in "Beklenti", Ali Vatansever’in "Bir Arada Yalnız", Tunç Şahin’in "Canavar", Banu Sıvacı’nın "Günyüzü", Pınar Yorgancıoğlu’nun "Karanlıkta Islık Çalanlar", Miraç Atabey’in "Moda Evlilik", Alphan Eşeli’nin "Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri", Nuri Cihan Özdoğan’ın "Ölü Köpekler Isırmaz", Sinan Biçici’nin "Patates Kızartması" ve Muzaffer Mehmet Çağlar’ın "Varlık" adlı filmleri Altın Koza için jüri karşısına çıkacak. Ana jürinin başkanlığını Zuhal Olcay üstlenecek; jüride Şebnem Bozoklu, Salih Bademci, Erdem Tepegöz, Nilgün Öneş, Gökhan Tiryaki ve Ayça Çiftçi yer aldı.
- En İyi Belgesel Film Ödülü: "Stella ile 8 Mart"
- SİYAD 'Cüneyt Cebenoyan' En İyi Film Ödülü: Ölü Köpekler Isırmaz
- Umut Veren Erkek Oyuncu Ödülü: Onur Gözeten - Bir Arada Yalnız
- Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyunu Ödülü: Ece Damatoğlu - Moda Evlilik
- Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu: Süleyman Kadim Kabaali - Günyüzü
- Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu: Asena Hotamış - Günyüzü
- Ayhan Ergürsel En İyi Kurgu Ödülü: Mesut Ulutaş - Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri
- En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri
- En İyi Görüntü Yönetmeni: Özkan Karaköse - Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri
- En İyi Müzik Ödülü: Alican Çamcı - Karanlıkta Islık Çalanlar
- En İyi Erkek Oyuncu: Fatih Al - Bir Arada Yalnız
- En İyi Kadın Oyuncu: Hazar Ergüçlü - Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri
- En İyi Senaryo Ödülü: Pınar Yorgancıoğlu - Karanlıkta Islık Çalanlar
- En İyi Yönetmen Ödülü: Ali Vatansever - Bir Arada Yalnız
- Kadir Beycioğlu Jüri Özel Ödülü: Miraç Atabey - Moda Evlilik
- Yılmaz Güney Özel Ödülü: Banu Sıvacı - Günyüzü
- Adana İzleyici Ödülü: Tunç Şahin - Canavar
- En İyi Film Ödülü: Bir Arada Yalnız