Adele'den hayranlarına kötü haber
Adele, üniversite eğitimine devam edeceği için müziğe ara verebileceğini söyledi.
Grammy ödüllü şarkıcı Adele, müziğe ara verebileceğini açıkladı. Dinleyicileriyle soru-cevap etkinliği yapan şarkıcı, üniversiteye gitmediği için üzüntü ve pişmanlık duyduğunu belirterek, eğitimine devam edip İngiliz Edebiyatı diploması almak istediğini söyledi.
The Sun’ın aktardığı habere göre, ihtisas programının kasım ayında başlayacağını belirten Adele, "Las Vegas’taki ihtisastan sonra gerçekten İngiliz Edebiyatı diploması almak istiyorum. Eğer şarkı söylemede başarılı olmasaydım, kesinlikle öğretmen olacağımı düşünüyorum. Sanırım İngiliz edebiyat öğretmeni olurdum. Yaptığım işte kesinlikle İngiliz edebiyatı tutkumu kullandığımı hissediyorum. Ama her ne kadar diplomamla bir iş bulup devam edecek gibi olmasam da, keşke üniversiteye gitseydim, keşke o deneyimi yaşasaydım" dedi.
2025 yılındaki planının ders almak olduğunu belirten şarkıcı, "İnternet üzerinden ve hocayla ders yapacağım, 2025 yılı için planım bu. Sadece yeterlilikleri almak için" diye konuştu.
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