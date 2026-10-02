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ADK İstanbul Gençlik Orkestrası sezonu 11 Ekim'de AKM'de açacak

ADK İstanbul Gençlik Orkestrası sezonu 11 Ekim'de AKM'de açacak

2.10.2026 17:32:00
Güncellenme:
AA
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ADK İstanbul Gençlik Orkestrası sezonu 11 Ekim'de AKM'de açacak

11 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda ADK İstanbul Gençlik Orkestrası, yeni konser sezonunun açılışını yapacak.
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ADK İstanbul Gençlik Orkestrası, yeni konser sezonunun açılışını, 11 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda yapacak.

Zehra Yıldız Kültür ve Sanat Vakfından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da 2023'te kurulan ve tamamı konservatuvar öğrencilerinden oluşan ADK İstanbul Gençlik Orkestrası, yeni sezonun ilk konserinde klasik repertuvarın öne çıkan eserlerini bir araya getirecek.

Orkestra şefi Ramis Sulu yönetiminde saat 20.30'da başlayacak konserde, keman sanatçısı Özcan Ulucan solist olarak sahne alacak. Konserde Ludwig van Beethoven'ın "Coriolan" Uvertürü ve 5. Senfonisi ile Niccolo Paganini'nin 2. Keman Konçertosu müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

İlgili Konular: #konser

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