Agora Bestecilik Kampı ikinci kez Çanakkale'de: Genç besteciler usta isimlerle bir araya geliyor

Agora Bestecilik Kampı, 3–9 Ağustos 2026 tarihleri arasında Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki Tavaklı İskelesi'nde yer alan Agora Sanat Köyü'nde ikinci kez düzenleniyor. On beş genç besteci, Türkiye'nin en önde gelen beş duayen bestecisiyle bir hafta boyunca aynı atmosferde çalışacak.

Mentor besteciler arasında Oğuzhan Balcı, Evrim Demirel, Turgay Erdener, Tolga Taviş ve Hasan Uçarsu yer alıyor. Katılımcılar bu isimlerle kompozisyon sınıfları, birebir çalışmalar, eser analizleri ve seminerlerden oluşan yoğun bir programda bir araya gelecek.

Kampın en özgün yanı, genç bestecilerin kâğıt üzerindeki eserlerinin canlı bir icra topluluğu tarafından ilk kez seslendirilmesi. Flüt, keman, çello, piyano ve arptan oluşan Camerata Agora Ensemble — Zeynep Keleşoğlu (flüt), İdil Yunkuş (keman), Gözde Yaşar (çello), Gökhan Aybulus (piyano) ve İpek Mine Sonakın (arp) — kamp boyunca katılımcıların yeni yapıtlarını canlı ve akustik olarak prova ediyor, çözümlüyor ve kaydediyor. Kamp, 3–9 Ağustos tarihleri arasında Agora Sanat Sahnesi'nde gerçekleşecek final konseriyle sona erecek.

Kampa müzik teorisi ve solfej altyapısına sahip, kompozisyon bölümü öğrencisi, mezunu ya da kendini yetiştirmiş 15 yaş üstü her yaştan besteci başvurabiliyor; konservatuvar mezunu olmak şart değil. Başvurular, portfolyo/CV ile birlikte bir beste kaydı veya nota ve isteğe bağlı olarak bir tanıtım videosu eşliğinde agorasanatkamp@gmail.com adresine yapılıyor.

Kamp, 35 yaş altı genç bestecilere yönelik burs imkânı da sunuyor. Portfolyo ve beste çalışmaları gönderen adayların başvuruları incelenerek çeşitli oranlarda burs veriliyor; burs, katılım ücretine doğrudan yansıtılıyor. Burs başvuruları için son tarih 25 Temmuz 2026.

Agora Bestecilik Kampı, geçen yıl ilk kez gerçekleştirildi. Ağustos 2025'te beş bestecinin öncülüğünde yapılan ilk kampta katılımcılar, hem teorik hem pratik yoğun bir programın yanı sıra akşamları düzenlenen "Neden Bestecilik?", "Beş Kıtadan Beş Besteci" ve "Çağdaş Türk Müziğinin Serüveni" gibi başlıklarda söyleşilere de katıldı. Hafta, genç bestecilerin eserlerinin bir yaylı kuartet tarafından seslendirildiği bir konserle taçlandı. Agora Sanat Köyü, bu deneyimi her yaz tekrarlanan bir geleneğe dönüştürmeyi hedefliyor.

“Bir eserin sadece kâğıt üzerinde kalmayıp, usta bestecilerin ve elit bir icra topluluğunun önünde tınlaması; genç bir sanatçının eğitim hayatındaki en radikal dönüşüm noktasıdır.”

AGORA SANAT KÖYÜ HAKKINDA

2003'ten bu yana Çanakkale Ezine'de, Tavaklı İskelesi'nde denize sıfır bir noktada faaliyet gösteren Agora Sanat Köyü; müzik, tiyatro, seramik ve disiplinler arası üretimin bir arada yaşandığı bir sanat ve konaklama alanı. Bestecilik Kampı'nın yanı sıra Caz Kampı ve Fiziksel Tiyatro Kampı gibi köklü programlara da ev sahipliği yapıyor.