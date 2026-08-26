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Aida Gomez'in 'Carmen'i 4 Ekim'de İstanbul'da sahnelenecek

Aida Gomez'in 'Carmen'i 4 Ekim'de İstanbul'da sahnelenecek

26.08.2026 12:06:00
Güncellenme:
AA
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Aida Gomez'in 'Carmen'i 4 Ekim'de İstanbul'da sahnelenecek

Aida Gomez'in, Georges Bizet'in aynı adlı operasından uyarlanan "Carmen" gösterisi 4 Ekim'de sahnelenecek.
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İspanyol dansçı Aida Gomez'in, Georges Bizet'in aynı adlı operasından uyarlanan "Carmen" gösterisi, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında 4 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Gomez'in koreografisini üstlendiği "Carmen", Bizet'nin müziklerini, flamenko gitaristi ve besteci Jose Antonio Rodriguez'in bu yapım için hazırladığı eserlerle bir araya getiriyor.

Flamenko ve İspanyol dansının sahne diliyle yorumlanan yapımda Carmen'in aşk, kıskançlık ve özgürlük eksenindeki hikayesi anlatılıyor.

İspanyol dansına katkıları dolayısıyla 2004'te İspanya Kültür Bakanlığı tarafından Ulusal Dans Ödülü'ne layık görülen Gomez, "Carmen"i ilk kez 2006'da Festival de Jerez'de sahneledi.

Gösterinin biletleri Biletinial üzerinden satışa sunuluyor.

İlgili Konular: #Carmen #'İstanbul Kültür Yolu Festival

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