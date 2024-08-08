Akçaabat Belediyesi'nin 11. Uluslararası Resim Çalıştayı Başladı

Yayınlanma: 08.08.2024 - 14:52

Güncelleme: 08.08.2024 - 14:52

Akçaabat Belediyesi tarafından düzenlenen ve bölgenin en uzun soluklu sanat etkinliği olan 11. Uluslararası Resim Çalıştayı, 05 Ağustos'ta başladı. Küratörlüğünü Akçaabatlı sanatçı Ekrem Kutlu'nun üstlendiği çalıştay, bu yıl da sanatseverleri ve sanatçıları bir araya getiriyor. Çalıştaya bu yıl Güney Kore'den Clemens Beungkun Sou, ABD'den Pooneh Jafarinejad, Rusya'dan Aljona Shapovalova, Kazakistan'dan Yelena Iokton, Letonya'dan Nugzar Paksadze ve Jelena Kaftailova, Gürcistan'dan Malkhaz Kochalidze gibi uluslararası sanatçılar katılıyor. Türkiye'den ise Orhan Zafer, Efgan Beyaz, Tamer Bilgiç, Nuray Atmaca, Ahmet Türe, Serdar Yılmaz, Raif Kalyoncu ve Seda Liman Turan çalıştayda yer alıyor. Sanat çalıştayı süresince çocuklar için akrilik boya, sulu boya ve heykel atölyeleri düzenlenecek. Bu atölyeler, gençlerin sanatla buluşmasını ve yaratıcılıklarını geliştirmesini amaçlıyor. Ekrem Kutlu, çalıştayın amacının sanatı yerli halkla birleştirmek olduğunu belirterek, "Sanatın birleştirici gücü sayesinde toplumsal birlikteliği ve kültürel zenginliği arttırmayı hedefliyoruz" dedi. Bugüne kadar çalıştayda ortaya çıkan eserlerle Akçaabat Resim Müzesi'nin kurulması planlanıyor. Bu müze, bölgenin sanatsal mirasını geleceğe taşımak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla büyük bir önem taşıyor. 11. Akçaabat Resim Çalıştayı, sanatın evrensel diliyle farklı kültürleri ve insanları bir araya getirerek, Akçaabat'ı uluslararası sanat sahnesine taşıyor. Çalıştay, 10 gün boyunca devam edecek ve sanatseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.