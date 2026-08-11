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AKM’de açık hava sineması yaz boyunca devam edecek

AKM’de açık hava sineması yaz boyunca devam edecek

11.08.2026 19:54:00
Güncellenme:
AA
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AKM’de açık hava sineması yaz boyunca devam edecek

14 Ağustos-13 Eylül'de İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde açık hava sahnesinde 16 film izleyiciyle buluşacak.
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İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) açık hava sineması etkinlikleri, 14 Ağustos-13 Eylül'de gerçekleştirilecek.

AKM’den yapılan açıklamaya göre, yaz boyunca sürecek programda 16 film, AKM’nin açık hava sahnesinde izleyiciyle buluşacak.

Program kapsamında 14 Ağustos'ta "Odyssey", 15 Ağustos'ta "Aşıklar Şehri" (La La Land), 16 Ağustos'ta "Yukarı Bak" (Up), 21 Ağustos'ta "Alice Harikalar Diyarında", 22 Ağustos'ta "Yıldızlararası" (Interstellar), 23 Ağustos'ta "Ratatouille", 28 Ağustos'ta "Charlie'nin Çikolata Fabrikası", 29 Ağustos'ta "Coco", 30 Ağustos'ta "Kara Şövalye" (The Dark Knight), 4 Eylül'de "Muhteşem Gatsby", 5 Eylül'de "Başlangıç" (Inception), 6 Eylül'de "Ters Yüz" (Inside Out), 11 Eylül'de "Umudunu Kaybetme" (The Pursuit of Happyness), 12 Eylül'de "Kelebeğin Rüyası" ve 13 Eylül'de "Kayıp Balık Nemo" gösterilecek.

Gösterimler saat 20.00’de başlayacak.

Biletler ve ayrıntılı bilgiye "https://akmistanbul.gov.tr" üzerinden ulaşılabilir.

İlgili Konular: #Sinema #Film #açıkhava

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