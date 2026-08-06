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AKM Yaz Konserleri 12 Ağustos'ta caz temasıyla başlayacak

AKM Yaz Konserleri 12 Ağustos'ta caz temasıyla başlayacak

6.08.2026 21:37:00
Güncellenme:
AA
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AKM Yaz Konserleri 12 Ağustos'ta caz temasıyla başlayacak

AKM Yaz Konserleri 12 Ağustos-16 Eylül'de "Yaz Başka, Caz Başka" temasıyla gerçekleştirilecek.

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Atatürk Kültür Merkezi (AKM), yaz konserleri kapsamında 12 Ağustos-16 Eylül'de caz müzisyenlerini ağırlayacak.

Merkezden yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Prime katkılarıyla düzenlenen AKM Yaz Konserleri, "Yaz Başka, Caz Başka" temasıyla gerçekleştirilecek.

Konser serisinde, modern caz, füzyon, funk, elektronik caz ve doğaçlama odaklı performanslar sergilenecek. Programda ağırlıklı olarak genç caz toplulukları ve yeni kuşak müzisyenler yer alacak.

Konser dizisi, 12 Ağustos'ta İlayda Hatipoğlu Quintet ile başlayacak. Toplulukta, piyanoda İlayda Hatipoğlu, trompette Kağan Karabayrak, gitarda Efe Selvi, kontrbasta Yarkın Tuncer ve davulda Berkay Sümbül sahne alacak.

Fuji 15 Ağustos, Teselli 19 Ağustos, Dandefuse 22 Ağustos, One Two Trio 26 Ağustos, Füniküler 29 Ağustos, Kaos ile Leviers 2 Eylül, Efe Erdem Quintet 9 Eylül, Pür 12 Eylül, Calico ise 16 Eylül'de festival izleyicisiyle buluşacak.

Programda yer alan topluluklar, çağdaş cazın yanı sıra Anadolu ezgileri, funk, elektronik müzik, Latin ritimleri, füzyon ve deneysel müzik ögelerini bir araya getiren repertuvarlarını yorumlayacak.

Geçen yıl ODTÜ Caz Topluluğu üyeleri ile Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Caz Bölümü öğrencilerince kurulan Dandefuse, Japon füzyonu ve alternatif cazdan beslenen bestelerini yorumlayacak.

Anadolu makamlarını caz, Latin ritimleri ve modern düzenlemelerle buluşturan Füniküler ile İstanbul Devlet Konservatuvarı Caz Ana Sanat Dalı öğrencilerinin oluşturduğu Efe Erdem Quintet de konser serisinin öne çıkan toplulukları arasında yer alacak.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü öğrencileri tarafından kurulan Pür ile Ankara merkezli Calico da özgün besteleri ve doğaçlamaya dayalı performanslarıyla sahne alacak.

AKM Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilecek konserler 20.30'da başlayacak.

İlgili Konular: #konser #AKM

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