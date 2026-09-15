Ali Kazma, “Yapım Aşaması”nı Arter’de anlatacak

Arter’in farklı katlarına ve kamusal alanlarına yayılan “Yapım Aşamasında” sergisi, sanatçıların üretim süreçlerine odaklanan etkinlik dizisiyle devam ediyor. “Yapım Aşaması Üzerine" başlığıyla düzenlenen söyleşilerin yeni konuğu, lens temelli mecralarda üretim yapan sanatçı Ali Kazma.

YAPITIN İZİNDE

22 Eylül Salı günü saat 19.00’da gerçekleştirilecek etkinlik, Ali Kazma’nın sergide yer alan “Nuh’un Gemisi” (2019-2021) adlı yapıtı eşliğinde başlayacak. Sanatçı, yapıtın ortaya çıkış sürecinde yürüttüğü araştırmaları, hazırlık aşamalarını ve üretim sürecini izleyicilerle paylaşacak. Sergi alanında sanatçı eşliğinde yapılacak turun ardından buluşma, Arter’in -1. katındaki Atölye’de gerçekleştirilecek sohbetle sürdürülecek. Katılımcıların soruları ve izlenimleriyle şekillenecek söyleşide, Kazma’nın sanat pratiğine ilişkin daha geniş bir çerçeve de ele alınacak.

SERGİNİN ROTASI DEĞİŞİYOR

Arter’in dış cephesinden başlayarak giriş ve -1. kattaki galerilere, binanın farklı kamusal alanlarına ve -3. kata kadar uzanan sergi, yapıtları yalnızca sergilemekle kalmayıp aralarındaki mekânsal ve ilişkisel bağları da görünür kılıyor. Geçmiş sergilerden yeniden bir araya getirilen yapıtların yanı sıra “Yapım Aşamasında” için özel olarak üretilen çalışmalar da serginin kapsamını genişletiyor.

Serginin giriş katındaki galeride izleyiciyi “iz bırakma”, “doğanın yeniden kurgulanışı” ve “tarihsel anlatılar oluşturma” gibi temalar üzerine düşünmeye davet eden çalışmalar yer alırken, -1. kattaki galeri kültürel ve mekânsal bellek, uzamın örgütlenmesi, iç ve dış, kamusal ve özel gibi kavramlara odaklanıyor.

İki etap halinde kurgulanan serginin Kasım 2026’da açılacak ikinci bölümünde mevcut eserlerin bir bölümünün yerini yeni çalışmalar alacak ve sergi kapsamında üretilecek yeni yapıtlar da izleyiciyle buluşacak.

ÜCRETSİZ VE SINIRLI KATILIMLI

Ali Kazma’nın katılımıyla gerçekleşecek etkinlik ücretsiz ve sınırlı sayıda katılımcıyla düzenlenecek. Söyleşiye katılmak isteyenlerin ogrenme@arter.org.tr adresine e-posta göndererek kayıt yaptırması gerekiyor.