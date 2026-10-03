Altın Koza’nın onur ödülleri, Vahide Perçin ve Ferzan Özpetek’e verildi: Onuruyla yaşayanlara!

Bu yıl 33’üncüsü düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin onur ödülleri, önceki akşam PGM 01 Burda Performans Gösteri Merkezi’nde yapılan törenle sahiplerini buldu. Bu yılın onur ödülleri yönetmen Ferzan Özpetek ile tiyatro ve sinema sanatçısı Vahide Perçin’e verildi.

RUTKAY AZİZ’E…

Sunuculuğunu Yeliz Doğramacılar’ın yaptığı gece, Monart Orkestra’nın film müzikleri dinletisiyle başladı. Ardından gecenin açılış konuşmasını Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Güngör Geçer yaptı. Geçer, “Adana hikâyesi olan bir şehir. Sokaklarında gezdiğimizde de insanlarıyla sohbet ettiğimizde de sinema ruhunu hissedersiniz. Altın Koza da tam olarak bu ruhun sonucunda ortaya çıkmış köklü bir festivaldir. Bu akşam bu salonda bulunma nedenimiz, hayatlarını sinemaya adamış, bizleri beyazperdenin karşısında derin duygulara sürüklemiş iki usta sanatçımıza şükranlarımızı sunmaktır” dedi.

Ödülünü Adana Büyükşehir Belediye Başkanvekili Güngör Geçer ile festival yönetim kurulu başkanı Menderes Samancılar’ın elinden alan Perçin, Adana sevgisini ve ödülün kendisinde yarattığı derin sorumluluk hissini dile getirdi.

Perçin şunları söyledi: “Bu ödülü bana canım Nebil Özgentürk müjdelediğinde çok korktum gerçekten. Çünkü onur ödülü, baktığınız zaman hayatınızdaki katmanları tam layıkıyla doldurmanızı gerektiren bir ödül. Dönüp arkama baktım, ‘Bunların hepsini yaptım mı ben, hak ediyor muyum bunu?’ diye. Sonra dedim ki, bu ülkede öyle onursuzluklar var ki ben de herhalde bir vatandaş olarak bunu hak etmişimdir. Bu ödülü ben içeride, dışarıda onuruyla yaşayanlara tanıklık etmiş biri olarak onuruyla yaşayan insanlara adıyorum. Bir işçi olarak onuruyla yaşamış babama adıyorum. Tüm Yeşilçam’ın emekçi sanatçılarına, ekiplerine adıyorum. Ben bu ödülü ustam olan, her zaman çırağı olmaktan gurur duyduğum Rıza Tüzün’ün onurlu yaşamına adıyorum.”

‘SUSMAK GÜZEL OLUYOR’

Özpetek’e ise ödülü, Festival onursal başkanı ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar verdi. Karalar konuşmasında, Altın Koza’nın yalnızca bir film festivali değil, Adana’nın hikâye anlatma geleneğinin bir parçası olduğunu belirterek Özpetek sinemasının insanı merkezine alan, yalnızlığı ve yaşamın tüm renklerini kucaklayan evrensel diline teşekkür etti.

Karalar ayrıca konuşmasının sonunda Mersin’deki belediye başkanlarına yönelik gözaltılara da değinerek tutuksuz yargılanmanın esas olduğunu vurgulayıp belediye başkanlarına selamlarını iletti. Özpetek de “O kadar çok söyleyeceğim şey var ki. Söyledikten sonra buradan sonra nereye gideceğim belli olmaz. Onun için susuyorum. Susmak çok güzel oluyor bu şekilde” ifadelerini kullanarak “Bu ödülü dünyanın en önemli varlıkları olan kadınlara adıyorum” dedi.

‘OYUNCU İŞÇİDİR!’

Oyuncular Sendikası, Altın Koza Film Festivali kapsamında bir sektör buluşması düzenledi. “Ödül alıyoruz, peki neler yaşıyoruz?” başlıklı panele, Oyuncular Sendikası’nın; genel başkanı Zuhal Olcay, genel sekreteri Atilla Gündoğdu, genel mali sekreteri Alper Atak, toplumsal cinsiyet eşitliği ve ayrımcılıkla mücadele birimi sorumlusu Gizem Erman Soysaldı, yakınlık koordinatörü Ece Türkmut Dere, örgütlenme uzmanı Demet Koca, sahne birimi sorumlusu Esin Aslan ve seslendirme birimi sorumlusu Arda Kavaklıoğlu katıldı.

Panelde, güvenli setlerden yakınlık koordinasyonuna, çocuk oyunculardan seslendirmeye, oyuncunun çalışma hayatı, hakları ve örgütlenmesi üzerine konuşuldu. Başkan Olcay, “Oyuncu işçidir” diyerek oyuncuların öncelikle işçi olduğunu kendilerinin kabul etmesi gerektiğini vurguladı.